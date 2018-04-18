Сенсация сезона: «Тосно» в гостях победил «Спартак» и сыграет в финале Кубка России с «Авангардом»

«Тосно» в полуфинале Кубка России по футболу сенсационно одолел действующего чемпиона страны московский «Спартак». Хозяева позволили сопернику сравнять счёт на 88-й минуте, а в итоге уступили в серии пенальти. В другом полуфинальном матче встретились две команды ФНЛ. Курский «Авангард» с минимальным счётом обыграл ярославский «Шинник». Решающий матч состоится 9 мая в Волгограде.

Парфёнов и Погребняк против бывшей команды

После поражения от «Урала», которое практически лишило «Спартак» шансов на завоевание чемпионства, болельщикам красно-белых оставалось рассчитывать лишь на победу в Кубке России. Пусть этот трофей некоторые считают второстепенным, в «народной команде» были не прочь завоевать его впервые с 2003 года. Тем более в текущем сезоне «Спартаку» в Кубке благоволил сам футбольный бог. Удивительно, но вплоть до полуфинала красно-белые не встретили на своём пути ни одной команды РФПЛ. Подопечные Массимо Карреры выбили из борьбы представляющие ФНЛ «Кубань», «Крылья Советов», а также «Спартак-Нальчик», и вовсе выступающий в третьей по силе лиге страны ПФЛ.

Да и в матче с «Тосно» красно-белые были явными фаворитами. Всё-таки команда из Ленинградской области сейчас больше занята борьбой за сохранение места в элите, а выход в полуфинал Кубка стал для неё большой неожиданностью и в какой-то степени дополнительным грузом.

Тем не менее историческую возможность завоевать трофей и пробиться в еврокубки в клубе упускать не собирались. К тому же нельзя забывать, что в «Тосно» хватает людей, в прошлом имевших отношение к «Спартаку», для которых матч с красно-белыми был особенно принципиален, например главный тренер Дмитрий Парфёнов и, конечно, Павел Погребняк. Экс-форвард сборной России — воспитанник «Спартака», однако в родной команде его талант не оценили, и Павел до сих пор выходит на поле в матчах против бывшей команды с особенным настроем.

Любопытно, что данная встреча стала для «Спартака» и «Тосно» не первой в Кубке России. В 2014-м они пересеклись в 1/8 финала, и коллектив из Ленинградской области, который на тот момент выступал лишь в ПФЛ, одержал сенсационную победу в дополнительное время.

Возвращаясь к нынешнему матчу, Каррера по сравнению с неудачной поездкой в Екатеринбург произвёл сразу несколько перестановок в стартовом составе. Во-первых, на скамейку запасных отправились провалившие игру с «Уралом» Фернандо и Денис Глушаков. Во-вторых, Зе Луиша на острие атаки заменил восстановившийся от повреждения Луис Адриано. Наконец, на правый фланг обороны вернулся Андрей Ещенко.

Тяжёлый первый тайм для «Тосно»

«Спартак», как и полагается фавориту, с первых минут пошёл вперёд. Футболисты «Тосно» были готовы к активности соперника и спокойно отошли к своим воротам, рассчитывая на редкие контратаки и дежурившего впереди мощного Погребняка. Хозяева же порой обосновывались на чужой половине поля всей командой, кроме Александра Селихова. При этом в штрафную красно-белым удавалось проникнуть нечасто. Разве что Квинси Промес в одном из эпизодов пробил в ближний угол метров с пятнадцати, но Давид Юрченко справился с выстрелом футболиста сборной Нидерландов.

А в середине первого тайма, когда «Тосно» удалось немного отодвинуть игру от своих ворот, команду подстерегла другая серьёзная неприятность. Главная ударная сила гостей Погребняк на скользком газоне подвернул ногу в центре поля и не смог продолжить игру. Его место занял номинальный полузащитник Никола Труич, что ещё сильнее ослабило и без того скромную линию атаки «Тосно».

Произошедшее явно деморализовало «Тосно». Остаток первой половины встречи гости вновь провели у собственных ворот. В составе «Спартака» солировал Промес, который постоянно был нацелен на тонкую разрезающую передачу или хитрый удар. Однажды полузащитник чуть было не поймал Юрченко на противоходе неожиданным ударом прямо по центру с линии штрафной. Однако голкипер справился с угрозой. Этот сейв стал для него далеко не единственным. За пять минут до перерыва Давиду удалось в броске парировать удар Софьяна Ханни головой практически в дальнюю девятку. Следом Юрченко справился с опасным прострелом Луиса Адриано.

После первого тайма пока 0:0... «Спартак» владел преимуществом, но хорошо играл вратарь гостей.



Надо забивать во втором! 🔴⚪👊#СпартакТосно – 0:0 pic.twitter.com/SAkQKF9sX0 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 апреля 2018 г.

Спасение аутсайдера

В начале второго тайма гости, видимо, решили удивить маститого соперника и неожиданно пошли на штурм чужих ворот. Началось всё с нереализованного выхода Вагиза Галиулина один на один. Буквально через пару минут техничный Резиуан Мирзов в штрафной обыграл сразу двоих соперников, но Селихов своевременно выскочил из ворот и спас команду.

Каррера отреагировал на происходящее кадровыми перестановками. На поле появились Зе Луиш и Фернандо. В результате с одной из рокировок тренер попал в точку. Форвард из Кабо-Верде за полчаса до конца игры технично обработал длинную передачу партнёра, развернул защитника и из-за пределов штрафной нанёс великолепный удар в дальний угол. В этой ситуации ничего не смог поделать даже Юрченко.

Теперь уже «Тосно» не оставалось ничего иного, кроме как идти вперёд. В результате в обороне команды возникали огромные свободные зоны, в которые с удовольствием врывались Луис Адриано, Зе Луиш и Промес. В эти минуты вновь выше всяких похвал действовал Юрченко. В частности, он вытащил опаснейший удар бразильца в ближний угол. А за пять минут до конца вратарь чудом спас команду после выстрела вышедшего на замену Глушакова с нескольких метров.

Игра складывалась по принципу «не забиваешь ты — забивают тебе». На 88-й минуте в одной из последних атак гостей Галиулин получил мяч в штрафной, легко на замахе убрал Николу Максимовича и пробил точно в дальний угол. Кажется, у «Спартака» случилось обострение старой болезни — пропускать мячи в концовках, ведь «Урал» тоже поразил ворота красно-белых незадолго до финального свистка арбитра.

Мало того, от «Тосно» в текущем сезоне «Спартак» после 80-й минуты пропустил уже четвёртый мяч, учитывая два матча чемпионата. В оставшиеся до конца основного времени секунды красно-белые пытались вырвать победу, не доводя дело до овертайма, но гости всей командой заперлись в собственной штрафной.

Печальная «лотерея» Глушакова

Дополнительное время «Тосно», напротив, начал активно, но красно-белые вскоре перехватили инициативу и имели несколько моментов, чтобы вырвать победу. Однако ни Зе Луиш, ни Промес, ни Луис Адриано так и не смогли заставить Юрченко капитулировать. Последнюю великолепную возможность на 122-й минуте упустил Глушаков. Денис после прекрасной передачи Фернандо оказался с глазу на глаз с голкипером соперника, но не попал в дальний угол.

Далее была серия пенальти, которая началась для хозяев многообещающе. Селихов взял бесхитростный удар с «точки» Раде Дугалича. Однако Юрченко сумел продолжить свои спасения и в «лотерее» и не позволил отличиться Фернандо.

Для «Спартака» всё могло закончиться уже на пятой попытке. Юрченко среагировал на удар Промеса, но мяч от коленей вратаря предательски залетел в угол. Следом у красно-белых пошёл бить Глушаков. Денис слабо покатил мяч в правый от себя угол, и на этот раз Давид намертво забрал снаряд. У «Тосно» же решающий удар без шансов для Селихова исполнил Нуну Роша.

Команда из Ленинградской области, которая появилась на свет лишь пять лет назад, сенсационно пробилась в финал Кубка России, притом что больше часа игрового времени играла без своего главного нападающего Погребняка. «Спартаку» же остаётся бороться лишь за сохранение места в первой тройке РФПЛ.

Это победа!



Спасибо всем, кто болел и переживал! Сегодня чуть поразновать, а завтра уже надо готовиться к матчу #ТосноАмкар! pic.twitter.com/pMNNFbS2Rp — ФК ТОСНО (@fctosno) 18 апреля 2018 г.

Курская сенсация

В финале, который состоится 9 мая в Волгограде, «Тосно» сыграет с «Авангардом». Куряне на домашнем стадионе с минимальным счётом одолели другого представителя ФНЛ — «Шинника». Единственный мяч за десять минут до конца встречи забил экс-полузащитник «Спартака» и «Амкара» Игорь Киреев.

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На пути к финалу «Авангард» выбил из борьбы брянское «Динамо», ЦСКА, «Тамбов» и «Амкар». При этом в ФНЛ подопечные Хасанби Биджиева долгое время вынуждены были бороться за выживание и лишь в последнее время сумели оторваться от зоны вылета.

Куряне стали четвёртой командой в истории Кубка России из подэлитной лиги, которой удалось пробиться в финал турнира. При этом завоевать трофей сумел только «Ахмат», который на тот момент носил название «Терек» и выступал в Первом дивизионе. В 2004 году грозненский коллектив с минимальным счётом одолел «Крылья Советов».

Любопытно, что «Тосно», как уже говорилось, параллельно с победой в Кубке может покинуть РФПЛ. Однако теперь уже ясно, что одну путёвку в Лигу Европы на следующий сезон получит либо «Тосно», либо «Авангард». В случае победы в Кубке «Спартака» пропуском в еврокубки стало бы шестое место в РФПЛ. Но теперь эти разговоры не актуальны.