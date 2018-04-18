«Зенит» победил «Динамо» в матче РФПЛ

В матче 23-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» на своём поле обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

Забитыми мячами в составе хозяев отличились защитники Доменико Кришито и Илья Скроботов, точный удар которого в компенсированное ко второму тайму время и принёс победу подопечным Роберто Манчини. У гостей отметился защитник Тони Шуньич.

Этот успех позволил коллективу из Санкт-Петербурга набрать 48 очков и подняться на третью строчку турнирной таблицы РФПЛ. «Динамо» с 30 баллами в активе идёт 11-м.

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