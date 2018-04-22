Месть ценой €120 тысяч: почему Дзюба готов заплатить, чтобы сыграть с «Зенитом»

Нападающий «Арсенала» Артём Дзюба, скорее всего, примет участие в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом», которому принадлежат права на игрока. Об этом сообщил ряд СМИ. Отмечается, что за возможность выйти на поле в матче со своей командой форвард согласился заплатить €120 тыс. RT объясняет, почему Дзюбе так важно показать себя отказавшемуся от него наставнику Роберто Манчини и что ему может дать эта игра.

«Готов заплатить €120 тысяч»

Дзюба собирается заплатить немалые деньги за возможность сыграть с «Зенитом». Эта новость не удивила тех, кто внимательно следит за РФПЛ. Артём после перехода в «Арсенал» зимой на правах аренды неоднократно заявлял, что очень хочет выйти на поле в матче с командой, которой принадлежат права на него, и ради этого даже готов пойти на серьёзные траты.

«В конце новое руководство «Зенита» вело себя некрасиво. Люди всячески пытались придумать мне травму. Они дали понять, что для них приемлемо, если мы с Олегом Шатовым останемся в «Зените-2» и будем получать деньги. Если честно, я готов заплатить €120 тыс., чтобы выйти против «Зенита». Понимаю, что если так сделаю, то уйду в ноль. Получится, что на три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол.

Но если никто этому не поспособствует, то я заплачу из своего кармана, чтобы выйти на поле. Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну», — сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России».

Действительно, по условиям контракта Артёму придётся заплатить €120 тыс. (примерно 9,5 млн рублей). Футболист готов пойти на такие траты ради «мести». Вопрос заключается только в том, поможет ли Дзюбе его нынешний клуб. По информации СМИ, игрок настаивает, чтобы половину указанной суммы заплатил «Арсенал», а половину — он сам. Но ранее нападающий подчёркивал, что если туляки откажутся взять на себя часть затрат, то он внесёт всю сумму самостоятельно.

При этом Дзюба не первый арендованный футболист «Зенита», который согласился заплатить за участие в матче со своей командой. Ранее Олег Шатов, выступающий за «Краснодар», поступил точно так же. В результате в Санкт-Петербурге ему удалось отметиться голом, а «быки» одержали важнейшую выездную победу. Сам Шатов после замены не сдержал слёз, что немало удивило болельщиков.

«Под несправедливостью я подразумевал всё вместе. В том числе то, что мне там высчитывали какие-то проценты за плохую игру. Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период, после операции шла череда травм. Но я считаю, что, если клуб рассчитывает на футболиста, он его всегда будет поддерживать, в любой ситуации.

Душой и сердцем я всегда был в «Зените». Когда выходил на поле, отдавал все силы. А так получилось, что в определённый момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились. Поэтому было неприятно, и я считаю, что это несправедливость.

Несправедливость по отношению ко мне, к человеку, который душой и сердцем пять лет отдавал все силы ради клуба, ради города. Поэтому у меня появились слёзы», — сказал Шатов в эфире программы «После футбола».

В «Зените» позже заявили, что всю денежную компенсацию от Шатова направили академии клуба.

Доказать себе, Манчини и Черчесову

Для Дзюбы игра с «Зенитом» может стать отличным шансом в очередной раз доказать свою состоятельность Станиславу Черчесову. Форвард этой весной делает всё, чтобы вернуться в сборную: в шести матчах за «Арсенал» он забил уже четыре мяча.

А в матче с питерцами настрой Артёма будет совершенно запредельным. При этом лучшие отрезки он всегда выдавал, желая кому-то что-то доказать, например, играя в аренде в «Ростове», когда в родном «Спартаке» у футболиста не сложились отношения с Валерием Карпиным. А после скандального ухода в «Зенит» Дзюба регулярно огорчает красно-белых в очных встречах. В шести матчах со «Спартаком» за санкт-петербургский клуб он отличился четыре раза. В текущем сезоне Артёму продолжить данную серию не удалось, так как Манчини предоставлял нападающему не так много игрового времени.

Зато теперь у Дзюбы будет возможность отомстить итальянскому специалисту на поле и ответить ему забитыми мячами. Манчини, в свою очередь, придётся поломать голову над тем, как сдержать крайне мотивированного мощного форварда, карьере которого конфликт, кажется, придал новый импульс. Попав из топ-клуба в среднюю команду РФПЛ, он не опустил рук, а начал играть с ещё большим рвением. Конечно, во многом это обусловлено желанием попасть на чемпионат мира, что вполне объяснимо.

История Шатова и Дзюбы показательна ещё и с чисто человеческой точки зрения. Игроки готовы заплатить крупную сумму, чтобы показать бывшему тренеру, который отказался от них, на что способны, провести яркий матч и повысить шансы на попадание в сборную. А слёзы Шатова наверняка растрогали многих — это были искренние эмоции.

При этом у некоторых любителей футбола возникают вопросы к самому Манчини, у которого сложились с отдельными игроками такие отношения, что футболисты готовы заплатить 9 млн рублей, чтобы огорчить наставника. Шатову это уже удалось. Дзюба на очереди.