В «Зените» рассказали, куда направят компенсации за игру арендованных футболистов против клуба

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко рассказал, куда будут направлены денежные компенсации за выступление арендованных футболистов в матчах против петербургского клуба.

«При составлении арендных соглашений клуб сразу же отказался от идеи запрещать Олегу Шатову и Артёму Дзюбе играть против «Зенита». Стороны сумели найти компромисс и сбалансировать интересы каждого: для футболистов это возможность показать свой реальный уровень и получить игровую практику, для «Зенита» — оптимизация расходов и, конечно, возможность дополнительных инвестиций в молодёжный петербургский футбол», — приводит слова Макаренко РИА Новости.

Шатов выступает на правах аренды за «Краснодар» и уже сыграл против «Зенита» в матче 25-го тура РФПЛ.

Ранее СМИ сообщили, что «Арсенал» принял принципиальное решение об участии Дзюбы в матче РФПЛ с «Зенитом».