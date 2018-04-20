СМИ: «Арсенал» принял принципиальное решение об участии Дзюбы в матче РФПЛ с «Зенитом»

Тульский «Арсенал» принял принципиальное решение об участии нападающего Артёма Дзюбы в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что вопрос остаётся в том, кто заплатит €120 тыс., прописанные в договоре Дзюбы с «Зенитом» об участии игрока во встрече с сине-бело-голубыми.

По информации издания, «Арсенал» не готов платить такие деньги, однако готов разделить эту сумму с форвардом.

В январе 2018 года Дзюба перешёл в тульскую команду из «Зенита» на правах аренды.

Матч между командами пройдёт 22 апреля и начнётся в 14:00 мск.

Ранее тренер «Арсенала» Божович рассказал, сыграет ли Дзюба в матче с «Зенитом».