СМИ: «Арсенал» принял принципиальное решение об участии Дзюбы в матче РФПЛ с «Зенитом»
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что вопрос остаётся в том, кто заплатит €120 тыс., прописанные в договоре Дзюбы с «Зенитом» об участии игрока во встрече с сине-бело-голубыми.
По информации издания, «Арсенал» не готов платить такие деньги, однако готов разделить эту сумму с форвардом.
В январе 2018 года Дзюба перешёл в тульскую команду из «Зенита» на правах аренды.
Матч между командами пройдёт 22 апреля и начнётся в 14:00 мск.
Ранее тренер «Арсенала» Божович рассказал, сыграет ли Дзюба в матче с «Зенитом».