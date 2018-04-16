Тренер «Арсенала» Божович рассказал, сыграет ли Дзюба в матче с «Зенитом»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, сможет ли нападающий Артём Дзюба, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», сыграть против команды Роберто Манчини в матче 27-го тура чемпионата России.

«Пока неизвестно. Ясность наступит через два-три дня. Нужно ведь заплатить петербуржцам, чтобы он вышел на поле. Пока точного ответа нет», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что Дзюба готовится к матчу наравне с остальными футболистами «Арсенала».

Ранее главный тренер «Арсенала» назвал Дзюбу высоким, красивым и умным.

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