«Рубин» и «Ростов» не выявили победителя в матче 27-го тура РФПЛ

Казанский «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол полузащитника «Рубина» Кристиана Нобоа (40-я минута) гости ответили точным ударом Сергея Паршивлюка (67-я минута).

«Рубин» (35 очков) расположился на седьмой позиции в РФПЛ, «Ростов» (31 очко) занимает 11-е место.

Ранее бывший главный тренер пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев согласился с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким, заявившим, что матчи РФПЛ смотреть интереснее, чем игры чемпионатов Германии и Франции.