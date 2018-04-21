«Рубин» и «Ростов» не выявили победителя в матче 27-го тура РФПЛ

Короткая ссылка
Казанский «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол полузащитника «Рубина» Кристиана Нобоа (40-я минута) гости ответили точным ударом Сергея Паршивлюка (67-я минута).

«Рубин» (35 очков) расположился на седьмой позиции в РФПЛ, «Ростов» (31 очко) занимает 11-е место.

Ранее бывший главный тренер пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев согласился с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким, заявившим, что матчи РФПЛ смотреть интереснее, чем игры чемпионатов Германии и Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных