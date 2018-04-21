Гаджиев: РФПЛ интереснее, чем чемпионаты «Баварии» и ПСЖ

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Бывший главный тренер пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев согласился с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким, заявившим, что Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) смотреть интереснее, чем чемпионаты Германии и Франции.

«Чемпионаты Германии и Франции смотрю гораздо реже. Конечно я смотрю за ПСЖ, когда они играют, — тут ведь собраны очень хорошие игроки. И в этом плане можно согласиться с Галицким. В одной из телепередач он высказался, что наш чемпионат интереснее, нежели «чемпионат «Баварии», или же «чемпионат ПСЖ». С ним тут можно согласиться: когда идёт такой отрыв, когда нет конкуренции, когда пять или десять туров спустя с начала турнира уже становится ясно, что «Бавария» и ПСЖ станут чемпионом — можно ли тут не согласиться с тем, что зрелищность этих первенств ниже?» — цитирует Гаджиева rusfootball.info.

Тренер отметил, что борьба за первое место — одна из самых главных интриг в чемпионатах.

Ранее полузащитник московского «Динамо» Константин Рауш, который выступал за «Кёльн», сравнил чемпионаты России и Германии по футболу.

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