Дзюба рассказал, кто помог ему принять участие в матче с «Зенитом»

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба поделился впечатлениями от прошедшего матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Арсенала».

Форвард отметил, что его команда показала очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого члена коллектива.

«За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить огромную благодарность губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче», — подчеркнул Дзюба.

Он добавил, что забитый мяч посвятил своему сыну Никите, которому 24 апреля исполнится пять лет.

Ранее сообщалось, что Дзюба играл в матче «Арсенала» с «Зенитом» на уколах.