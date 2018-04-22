Сто лет спустя: Трамп намерен посмертно реабилитировать первого в истории темнокожего чемпиона мира по боксу

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Сергей Стариков
Первый в истории темнокожий чемпион мира по боксу Джек Джонсон, которого в 1913 году осудили по обвинению в «перевозке женщин на территорию другого штата в аморальных целях», может быть полностью реабилитирован. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Почему в Соединённых Штатах решили вернуть доброе имя легендарному спортсмену — в материале RT.
Сто лет спустя: Трамп намерен посмертно реабилитировать первого в истории темнокожего чемпиона мира по боксу
  • Джек Джонсон
  • © The Ring Magazine/Getty Images

Полная реабилитация 

Джек Джонсон по праву считается одним из самых выдающихся атлетов в истории бокса. В начале XX века уроженец Галвестона стал первым афроамериканцем, завоевавшим титул чемпиона мира. Однако его репутация была запятнана обвинением, которое ему предъявили в 1913 году. Джонсона признали виновным в «перевозке женщин на территорию другого штата в аморальных целях».

Он был приговорён к одному году и одному дню тюремного заключения. Отметим, что в то время в США остро стояла проблема расового неравенства, а в суд присяжных входили исключительно белые граждане.

Спустя более чем 100 лет после вынесения вердикта Джонсон может быть оправдан, а его репутация — восстановлена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter. Инициатором восстановления доброго имени спортсмена стал известный голливудский актёр Сильвестр Сталлоне.

«Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжёлом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство предполагали, что это произойдёт, и я думаю реабилитировать его!» — сообщил президент США.

Реабилитации Джонсона добивается Линда Хэйвуд, которая приходится легендарному боксёру племянницей в третьем поколении. О том, что Джек был первым темнокожим чемпионом мира в истории, она узнала в возрасте 12 лет.

«Родственники не говорили об этом — им было стыдно из-за того, что он попал в тюрьму. Их заставили поверить, что он совершил что-то неправильное. Им было очень стыдно из-за случившегося», — призналась женщина.

По словам Хэйвуд, она добивалась реабилитации дяди на протяжении более чем десяти лет. Её первое прошение было подано ещё во времена президентства Джорджа Буша — младшего. Однако тогда ответа не последовало.

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Когда на пост главы государства был избран Барак Обама — первый в истории США президент-афроамериканец, — Хэйвуд предположила, что именно он сможет восстановить справедливость. Но и тогда её прошение не было удовлетворено.

«Время, которое займёт рассмотрение прошения о посмертной реабилитации, лучше потратить на дела тех людей, которые отбывают срок в настоящий момент», — ответили ей в Министерстве юстиции.

Процесс реабилитации после смерти осуждённого довольно сложен. Министерство юстиции рассматривает прошение, после чего направляет свои рекомендации президенту. Однако Джонсон был осуждён федеральным судом, и в соответствии с политикой Минюста рассмотрение таких вердиктов не рекомендуется.

О необходимости реабилитации Джонсона также заявил сенатор Джон Маккейн.

«Заключение Джонсона породило множество предрассудков и продолжает оставаться пятном на национальной гордости», — отметил сенатор.

Первый в истории 

Джек Джонсон родился 31 марта 1878 года в Галвестоне. Карьеру в боксе он начал в 16 лет, а к 28 годам имел в послужном списке более 50 боёв, причём только три из них завершились не в пользу будущего чемпиона.

  • © The Ring Magazine/Getty Images

Один из главных поединков в карьере Джонсона состоялся в 1908 году. Тогда на стадионе в австралийском Сиднее он встретился с действующим чемпионом мира по боксу Томи Бёрнсом. Бой продолжался 14 раундов и завершился досрочной победой Джека. Он послал оппонента в нокдаун, тот поднялся, но вновь оказался под градом ударов противника. В итоге полиция вмешалась в схватку и остановила избиение. Уроженец Галвестона стал первым афроамериканцем, завоевавшим пояс чемпиона в тяжёлом весе.

В 1910 году состоялся поединок между Джонсоном и Джеймсом Джеффрисом. Он был назван боем века и вызвал огромный ажиотаж. Было продано 15 760 билетов, а гонорар чемпиона составил $120 тыс. В 15-м раунде Джек снова одержал победу и защитил титул.

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«Он один из самых умелых и хитрых боксёров, которые когда-либо выходили на ринг», — заявил после поединка легендарный спортсмен Джон Салливан.

Джонсон был осуждён в 1913 году, однако вышел под залог и покинул страну. На протяжении семи лет он избегал наказания. В 1920 году спортсмен вернулся в США и полностью отбыл свой срок.

Легендарный боксёр скончался 10 июня 1946 года в штате Северная Каролина от травм, полученных при ДТП. Джонсон не справился с управлением и врезался в телеграфный столб. Через двое суток он скончался в больнице в возрасте 68 лет.

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