Сто лет спустя: Трамп намерен посмертно реабилитировать первого в истории темнокожего чемпиона мира по боксу

Первый в истории темнокожий чемпион мира по боксу Джек Джонсон, которого в 1913 году осудили по обвинению в «перевозке женщин на территорию другого штата в аморальных целях», может быть полностью реабилитирован. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Почему в Соединённых Штатах решили вернуть доброе имя легендарному спортсмену — в материале RT.

Полная реабилитация

Джек Джонсон по праву считается одним из самых выдающихся атлетов в истории бокса. В начале XX века уроженец Галвестона стал первым афроамериканцем, завоевавшим титул чемпиона мира. Однако его репутация была запятнана обвинением, которое ему предъявили в 1913 году. Джонсона признали виновным в «перевозке женщин на территорию другого штата в аморальных целях».

Он был приговорён к одному году и одному дню тюремного заключения. Отметим, что в то время в США остро стояла проблема расового неравенства, а в суд присяжных входили исключительно белые граждане.

Спустя более чем 100 лет после вынесения вердикта Джонсон может быть оправдан, а его репутация — восстановлена. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter. Инициатором восстановления доброго имени спортсмена стал известный голливудский актёр Сильвестр Сталлоне.

«Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжёлом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство предполагали, что это произойдёт, и я думаю реабилитировать его!» — сообщил президент США.

Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

Реабилитации Джонсона добивается Линда Хэйвуд, которая приходится легендарному боксёру племянницей в третьем поколении. О том, что Джек был первым темнокожим чемпионом мира в истории, она узнала в возрасте 12 лет.

«Родственники не говорили об этом — им было стыдно из-за того, что он попал в тюрьму. Их заставили поверить, что он совершил что-то неправильное. Им было очень стыдно из-за случившегося», — призналась женщина.

По словам Хэйвуд, она добивалась реабилитации дяди на протяжении более чем десяти лет. Её первое прошение было подано ещё во времена президентства Джорджа Буша — младшего. Однако тогда ответа не последовало.

Когда на пост главы государства был избран Барак Обама — первый в истории США президент-афроамериканец, — Хэйвуд предположила, что именно он сможет восстановить справедливость. Но и тогда её прошение не было удовлетворено.

«Время, которое займёт рассмотрение прошения о посмертной реабилитации, лучше потратить на дела тех людей, которые отбывают срок в настоящий момент», — ответили ей в Министерстве юстиции.

Процесс реабилитации после смерти осуждённого довольно сложен. Министерство юстиции рассматривает прошение, после чего направляет свои рекомендации президенту. Однако Джонсон был осуждён федеральным судом, и в соответствии с политикой Минюста рассмотрение таких вердиктов не рекомендуется.

О необходимости реабилитации Джонсона также заявил сенатор Джон Маккейн.

«Заключение Джонсона породило множество предрассудков и продолжает оставаться пятном на национальной гордости», — отметил сенатор.

Первый в истории

Джек Джонсон родился 31 марта 1878 года в Галвестоне. Карьеру в боксе он начал в 16 лет, а к 28 годам имел в послужном списке более 50 боёв, причём только три из них завершились не в пользу будущего чемпиона.

© The Ring Magazine/Getty Images

Один из главных поединков в карьере Джонсона состоялся в 1908 году. Тогда на стадионе в австралийском Сиднее он встретился с действующим чемпионом мира по боксу Томи Бёрнсом. Бой продолжался 14 раундов и завершился досрочной победой Джека. Он послал оппонента в нокдаун, тот поднялся, но вновь оказался под градом ударов противника. В итоге полиция вмешалась в схватку и остановила избиение. Уроженец Галвестона стал первым афроамериканцем, завоевавшим пояс чемпиона в тяжёлом весе.

В 1910 году состоялся поединок между Джонсоном и Джеймсом Джеффрисом. Он был назван боем века и вызвал огромный ажиотаж. Было продано 15 760 билетов, а гонорар чемпиона составил $120 тыс. В 15-м раунде Джек снова одержал победу и защитил титул.

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«Он один из самых умелых и хитрых боксёров, которые когда-либо выходили на ринг», — заявил после поединка легендарный спортсмен Джон Салливан.

Джонсон был осуждён в 1913 году, однако вышел под залог и покинул страну. На протяжении семи лет он избегал наказания. В 1920 году спортсмен вернулся в США и полностью отбыл свой срок.

Легендарный боксёр скончался 10 июня 1946 года в штате Северная Каролина от травм, полученных при ДТП. Джонсон не справился с управлением и врезался в телеграфный столб. Через двое суток он скончался в больнице в возрасте 68 лет.