«Что буду делать с Макгрегором? Ломать»: Нурмагомедов пообщался со студентами Плехановского университета

Представители чемпиона мира UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова ведут переговоры об организации боя с Конором Макгрегором. Об этом сообщил сам боец на встрече со студентами Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Нурмагомедов пообещал «сломать» ирландца, рассказал о желании уйти из смешанных единоборств и признался, что многие конфликты в UFC являются наигранными.

«Привык, что мне поднимают руку, а тут ещё и пояс надели»

Хабиб Нурмагомедов после завоевания чемпионского пояса UFC в лёгком весе стал одним из самых популярных спортсменов России. Каждый день бойца расписан буквально по минутам, и после победы над Элом Яквинтой в решающем поединке, по признанию Хабиба, ему не хватает времени даже на отдых.

Несмотря на напряжённый график, Нурмагомедов посетил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, в котором он обучается. Однако главной целью визита стали не занятия, а встреча со студентами. В большой аудитории университета буквально яблоку негде было упасть. Многие хотели если не задать вопрос чемпиону, то по крайней мере лично взглянуть на него, а если повезёт, сделать совместное фото.

Сам Нурмагомедов вёл себя очень раскованно, постоянно шутил и подробно отвечал даже на самые нескромные вопросы. В результате присутствующие смеялись и улыбались практически постоянно.

— Что помогло вам добиться успеха?

— Труд, и только труд, а ещё вера в себя. На пути к поясу пришлось столкнуться с огромным количеством трудностей: травмы, операции, реабилитация после них. К тому же пояс — это только вершина айсберга. Сперва я долго боролся в любителях, потом ещё десять лет дрался в UFC. Нет никакого определённого секрета успеха, это совокупность факторов, и без везения тоже ничего не получится. Но чтобы достичь серьёзных целей, требуется терпение. За один день успеха не добьёшься, на это требуются годы. Я практически всю жизнь шёл к этому поясу.

— Каков ваш главный жизненный принцип?

— Сложно выделить что-то одно. Могу сейчас назвать принцип, а через пару часов пойму, что есть и поважнее. Наверное, главное — мужчина всегда должен оставаться мужчиной. А быть мужчиной в наше время очень сложно.

— Что вы чувствовали после победы в чемпионском бою над Элом Яквинтой?

— Сначала не до конца осознавал происходящее. Привык, что мою руку поднимают, а тут ещё и чемпионский пояс надели. Из клетки уходил с небольшим грузом весом 2 кг.

В этот момент беседа оказалась прервана скандированием «Хабиб —чемпион», что самого спортсмена, кажется, немного смутило.

— Какой самый сложный бой в вашей карьере?

— Психологически тяжело было как раз перед Яквинтой. Перед процедурой взвешивания не спал до утра, уснуть на голодный желудок не получалось, ведь пришлось сбросить 16 кг, и на тот момент я сутки даже не пил воду. На следующий день уже нормально покушал, понял, что жить можно. И тут я узнаю, что боя с Энтони Петтисом не будет. Это был уже третий соперник за неделю, который в последний момент не смог выйти со мной в клетку. Были мысли, что за пояс подраться уже не удастся. Тогда я просто лёг спать и попросил менеджера разбудить, когда станет известно имя нового оппонента. В итоге UFC поставил на бой Яквинту.

Психологически ожидание поединка далось непросто — все эти замены… Я два месяца работал вдали от дома, гонял вес, и обидно было бы вернуться в Россию, даже не подравшись. Да и в бою с Яквинтой нервозность присутствовала, ведь я мог лишиться всего, тогда как Элу терять было нечего.

— Как отреагировали в вашем углу, когда после двух раундов в бою с Яквинтой вы неожиданно перестали бороться и начали работать в стойке?

— Все удивились. Но я напомнил историю, как один парень по юности очень хорошо боролся, а потом стал наркоманом. Когда у него спросили, почему его жизнь так сложилась, он ответил: «Надоело нырять в потные ляжки». Вот и я устал бороться.

А почему я не должен работать в стойке? Поверьте, я надеваю перчатки каждый день и многое могу показать. Почувствовал, что Яквинта подсел. Смотрю, ему и джеба хватает. Подумал: отлично, поработаю нормально. Но Эл бьёт очень сильно. Все свои победы он одержал за счёт ударной техники. Тем не менее я всё держал под контролем, чувствовал себя нормально и хотел подраться все 25 минут, ведь ранее бой полностью не проводил. Дошло до того, что в очередном перерыве забыл, какой по счёту раунд сейчас должен начаться. В моём углу сильно удивились.

— В борьбе вы очень сильны. Есть ли какой-то ключ к успеху в этом компоненте в бою с вами?

— Ключ есть, но он находится у меня.

Нурмагомедов о бое с Яквинтой

«Подерёмся с Макгрегором в Лас-Вегасе или во дворе»

Но, пожалуй, главной темой беседы стал возможный бой Нурмагомедова с Конором Макгрегором, и Хабиб подтвердил, что идут переговоры об организации поединка.

— Кто станет следующим соперником?

— Его имя пока не известно, но бой должен состояться в конце года. А так мне без разницы, с кем драться, если между нами… Кого дадут — с тем и выйду в клетку. Буду защищать пояс, пока есть здоровье, силы и желание. К сожалению, Тони Фергюсон выбыл из строя до конца года, зато есть Макгрегор. С ним ведут переговоры, но не хочу, чтобы они затягивались. Как говорится, семеро одного не ждут. Даже если легкоатлетическая ассоциация Нью-Йорка не разрешит ему драться в этом городе, можем встретиться в Лас-Вегасе или вообще во дворе. Но я уже говорил, что хочу выйти в клетку в конце года, не позже.

— Что намерены сделать с Конором на ринге?

— А что мне с ним делать? Такого боя, как с Яквинтой или Эдсоном Барбозой, точно ожидать не стоит. Буду бороться, валить Макгрегора, ломать его. Я действительно хочу встретиться с Конором, в UFC этого тоже хотят. Все понимают, что бой между нами на данный момент самый долгожданный в мире смешанных единоборств. Мы должны поставить точку в нашем конфликте. Нурмагомедов о бое с Макгрегором

— UFC в ближайшее время планирует организовать в России вечер боёв. Примете в нём участие?

— Вряд ли это будет большой турнир, поэтому не думаю, что меня на него поставят. В UFC ведь хотят, чтобы я участвовал только в самых крупных ивентах, на которые можно продать трансляции. Сам-то я не прочь подраться в России. Дома последний раз выходил в клетку в 2011 году, ещё до перехода в UFC. Соскучился по нашим болельщикам. Они заслужили право увидеть смешанные единоборства мирового уровня.

— Много ваших друзей-борцов тоже дерутся в лёгком весе? Планируете ли встретиться с ними в UFC и верите ли, что они смогут когда-нибудь побороться за чемпионский пояс организации?

— Других россиян, кроме меня, на данный момент нет в топ-15 UFC в лёгком весе. Это значит, что им нужны бои. А чтобы добраться до пояса, требуется два года, минимум полтора. При этом ты не знаешь, что будет завтра, любой может проиграть и сойти с дистанции. Но со своими друзьями я выходить в клетку не планирую. Если хотите посмотреть, как мы дерёмся, приходите к нам в зал на тренировку.

— Есть ли у вас возможность подраться в полусреднем весе с Жоржем Сен-Пьером?

— Я очень хочу с ним встретиться, но не потому что плохо отношусь к Сен-Пьеру, а потому что Жорж — легенда смешанных единоборств. В последний раз мы виделись с ним в Москве в отеле, где он остановился. Сен-Пьер сидел в ресторане на первом этаже с друзьями, а я увидел его с улицы через окно. Решил не упускать возможности пожать ему руку. Зашёл внутрь, начал в шутку душить Жоржа. Мы нормально пообщались.

— С Фергюсоном подраться в очередной раз не удалось. История вашего противостояния до сих пор не закончена?

— Конечно, мы должны подраться, и многие так считают. Надеюсь, когда-нибудь выйдем в клетку. Но видите, как получается: то у меня возникают проблемы, то у него. Видимо, пока не суждено. Сейчас Тони вовсе выбыл до конца года. Сложный вопрос, когда мы теперь встретимся, но я этого хочу.

«80% спортсменов, которых я знаю, — инвалиды»

Некоторые иностранные студенты успевали не только задавать Хабибу вопросы, но и приглашать его на свою историческую родину, например в Туркменистан и Азербайджан. Параллельно два мальчика лет семи-восьми принялись делать селфи на фоне Нурмагомедова, отвечающего на очередной серьёзный вопрос. При виде детей спортсмен не смог сдержать улыбки. А позже выяснилось, что один из ребят тоже занимается смешанными единоборствами. Мальчик смело подошёл к Хабибу и спросил, что нужно делать, чтобы тоже стать чемпионом.

— Сколько тебе лет?

— Семь.

— Через 22 года будешь сидеть на моём месте. Если готов — будешь чемпионом.

— Всегда готов!

— Если будешь пахать ещё 22 года, всё получится. Но тебя всегда могут засудить, без травм тоже обойтись нереально. Придётся каждый день проливать на тренировках кровь и пот. Если не готов, лучше сиди дома с мамой и кушай пирожки. Тоже неплохой вариант.

— Я больше люблю тренировки!

Далее беседа Нурмагомедова со студентами продолжилась в более серьёзном ключе.

— Как изменилась ваша жизнь после завоевания чемпионского пояса?

— Ничего не изменилось, но стало больше суеты, мероприятий. Теперь все спрашивают у меня не «как дела», а о чемпионском поясе. Но это внимание вполне объяснимо.

— Вам уже 29 лет. Как отдыхаете после тренировок?

— Во-первых, 29 — не такой большой возраст. Я до сих пор спокойно могу гонять вес. Но надолго в спорте оставаться тоже не собираюсь. Что касается свободного времени, то его практически нет. А так стараюсь побыть с семьёй и друзьями.

— Не так давно вы встретились с известным футболистом Криштиану Роналду. Расскажите, как это произошло.

— Мы с ним переписывались в социальных сетях, а через пару дней на меня вышли из «Реала» и пригласили на матч команды. Подумал, что это с подачи Роналду, и когда прилетел в Испанию, скинул ему сообщение, мол, я уже тут. Выяснилось, что он про это приглашение вообще ничего не знал. Уже после матча посидели пообщались. Мне было любопытно, как человек в 33 года держит себя в такой форме и на протяжении многих лет остаётся в топе. Сам Криштаину оказался очень простым парнем. Я, если честно, ожидал немного другого, думал, увижу перед собой более высокомерного человека.

Нурмагомедов о знакомстве с Криштиану Роналду

— У вас весьма тёплые отношения с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Дэниэлом Кормье, и вы даже вместе тренируетесь...

— Кормье дал мне очень многое. У человека за плечами колоссальный опыт, ему почти 40 лет. Дэниэл ездил на Олимпийские игры в качестве борца, потом перешёл в смешанные единоборства. Тренировки с таким мастером бесследно не проходят. В июле его ждёт бой за чемпионский титул в тяжёлом весе со Стипе Миочичем, и многие не верят в Кормье, но я не из их числа. Поверьте, я вижу, как он пашет на тренировках. В его возрасте работать в таком режиме очень тяжело. Профессиональному бойцу приходится соблюдать строжайший режим, и для того, чтобы продолжать карьеру в 40 лет, требуется серьёзнейшая мотивация.

— Хотели бы, чтобы ваши дети занимались профессиональным спортом?

— Дочь вряд ли пойдёт по этому пути, а сына, если у него возникнет такое желание, поддержу. Но сам идти в профессиональный спорт ему не посоветую. 80% спортсменов, которых я знаю, по сути, инвалиды. Но, разумеется, буду не против, если сын начнёт ходить на дзюдо или борьбу. Всё-таки странно, если ребёнок Хабиба Нурмагомедова не будет ничем заниматься.

— В смешанных единоборствах между бойцами зачастую вспыхивают довольно наигранные конфликты. Зачем это?

— Многие действительно только играют. На взвешивание человек выходит — кусается, а за сценой ведёт себя так, будто ничего не произошло. А для некоторых такое, напротив, в порядке вещей, у того же Кормье. Мне играть по этим правилам тяжело, потому что я рос в другой среде. Что касается моей перепалки с Фергюсоном, то конфликта не было. Он просто высказал своё мнение, я своё. Есть люди, которые тебе в принципе не слишком приятны, в UFC всё то же самое. С Тони я не вижусь и никак не контактирую с ним. А так со всеми соперниками нормально общаюсь как до, так и после боя и стараюсь не играть в какие-то непонятные стычки и конфликты.

— Бывало ли, что хотели бросить спорт?

— В моей карьере случился очень неприятный период с 2014 по 2015 год. Началось с того, что я порвал крестообразные связки колена. Через год вернулся и сразу же повредил мениск, затем сломал ребро. В общем, на протяжении двух лет оставался фактически вне спорта. Признаться, тогда возникали мысли, что пора заканчивать. Думал, это судьба посылает знаки. Всё же я живой человек — и в голову порой лезут разные мысли. Но поговорил с отцом и понял, что нужно продолжать. Тем не менее понимаю, что я не вечен и решение о завершении карьеры принять придётся. Всех денег не заработаешь. Важно уметь вовремя остановиться.

— Вскоре в свет должна выйти ваша автобиография. Расскажите о работе над ней.

— Она продвигается активно. 80% книги завершено. В конце мая она должна выйти. Недавно дописали последнюю главу о бое за чемпионский титул.

— Что важнее в спорте — трудолюбие или талант?

— В своей жизни я видел немало талантливых бойцов, которым от природы было дано многое. Однако, когда необходимо было серьёзно поработать, они пасовали, потому что привыкли, что добиваются всего без напряжения. В этом плане талантливые люди, по моим наблюдениям, часто бывают ленивыми. Так что трудолюбие важнее. Успех на 99% основан на труде и только на 1% — на таланте.

«Когда-нибудь расскажу, как Макгрегор напал на автобус»

После общения со студентами Хабиб ответил на вопросы журналистов. Нурмагомедов рассказал, как относится к сломанным ушам у борцов, признался, что старается по возможности посещать пары в университете, и пообещал раскрыть секрет нападения Макгрегора на автобус.

— На каком курсе вы учитесь и выбрали ли уже тему диплома?

— Пока оканчиваю только второй курс. Зато сегодня мне дали грамоту за вклад в развитие физической культуры и спорта университета. Но не подумайте, что пришёл сюда в первый раз. Нет, я посещаю пары. Такое случается. Несмотря на серьёзную занятость, стараюсь получать образование, всё же скоро мне исполнится 30 лет.

— Отличительная черта многих борцов — сломанные уши. Как вы относитесь к тому, что это становится модным у молодёжи?

— У нас в Дагестане шутят, что сломать левое ухо дороже, чем правое, потому что за рулем правое видит только пассажир, а левое — все. Я бы не советовал никому намеренно ломать уши. Это же очень больно. После такого даже спать тяжело — ведь во сне ухом регулярно касаешься подушки, тут же просыпаешься. И красивого в этом я ничего не вижу.

— Вы как-то сказали, что лучший бой тот, которого удалось избежать. Раскройте смысл этой фразы.

— Не помню, чтобы я такое говорил. Может, имел в виду уличную драку? Там конфликтов действительно лучше избегать.

— Накануне вы посетили матч Кубка России между «Тосно» и «Спартаком». Болеете за красно-белых?

— Вообще к нашему футболу отношение у меня критическое, но слежу за ним. Да, сходил на «Спартак», а они что-то дали осечку… Да и в чемпионате оступились в Екатеринбурге. Поддерживаю многие клубы, но больше болею, конечно, за «Анжи». Очень хочу, чтобы команда осталась в РФПЛ. С кем из футболистов общаюсь? С Дмитрием Комбаровым, Аланом Касаевым из «Локомотива». Думаю, «железнодорожники» в этом сезоне станут чемпионами. Что касается сборной России, то хотелось бы, чтобы подопечные Станислава Черчесова вышли из группы на домашнем чемпионате мира. Многие почему-то думают, что нам попалась слабая группа, но я так не считаю. Назову её средней. Будет непросто.

— Вы знакомы с Криштиану Роналду. Не хотели бы потренироваться с ним на футбольном поле, а затем выйти с португальцем в клетку?

— Ни то ни другое меня особо не привлекает. Потренироваться, конечно, можно, но как боец он мне ничего не даст, а я ему ничего не дам как футболист.

— Не было желания выйти из автобуса, когда друзья Макгрегора вместе с ним атаковали автомобиль?

— Знали бы вы, сколько раз мне уже задали этот вопрос. Конечно, желание выйти было. Я же мужчина. У каждого мужчины на моём месте возникла бы ответная реакция. Но нас заперли внутри и никуда не выпускали. К сожалению, на разошедшиеся в интернете видео попало лишь 30—40 секунд конфликта и многое люди просто не видели. Как-нибудь я расскажу, что там произошло.