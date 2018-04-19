Нурмагомедов рассказал, какого результата ждёт от сборной России по футболу на ЧМ-2018

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какого результата ждёт от сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.

«Что касается моего критичного отношения к российскому футболу, то я имею в виду, что пора уже результат дать. Хотелось бы, чтобы вышли из группы на мундиале. Многие считают, что у нас слабая группа, но я так не считаю. У нас средняя группа. Будет тяжело. Если дойдут до 1/8 финала, то народ был бы доволен», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Боец отметил, что в чемпионате России переживает за махачкалинский «Анжи» и хочет, чтобы команда осталась в высшем дивизионе.

Соперниками сборной России по групповому этапу мирового первенства станут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов ведёт переговоры о бое с Макгрегором.