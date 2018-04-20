«Не позволим безнаказанно оскорблять Александра»: команда Поветкина отсудила в США у Уайлдера $4,3 млн

Команда Александра Поветкина выиграла судебный процесс у представителей Деонтея Уайлдера. По решению Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка, российская сторона получила $4,3 млн за отмену поединка, который должен был пройти в мае 2016 года. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что намерен продолжать судебную тяжбу и надеется получить компенсацию за моральный ущерб в размере $34,5 млн.

На протяжении долгого времени между Александром Поветкиным и Деонтеем Уайлдером не прекращается соперничество. Причём, если встретиться на ринге пока не получилось, то на правовом поле сражение всё-таки состоялось. Спустя более года с начала разбирательств, Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка принял решение в пользу российского боксёра. Теперь уроженцу Курска причитается $4,3 млн. В свою очередь, по всем исковым требованиям команде Уайлдера было отказано.

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«Несколько часов назад выиграл суд в Нью-Йорке против команды Уайлдера. И $4,3 млн уходят к нам. Подробности позже. Доброе утро. Всем хорошего дня», — написал на своей официальной странице в Twitter глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Всё началось в марте 2016 года. Тогда Поветкин и Уайлдер проходили подготовку к очному поединку за звание чемпиона мира по версии WBC, который должен был состояться в мае. Однако в допинг-пробе россиянина был найден запрещённый препарат мельдоний. Американец незамедлительно принял решение отказаться от боя. Не смутил его и тот факт, что концентрация вещества в организме уроженца Курска была в 14 раз ниже допустимого уровня.

Поединок между Поветкиным и Уайлдером был перенесён на неопределённый срок, но уроженец Таскалусы поспешил заявить, что не заинтересован выходить на ринг против россиянина. При этом его менеджер Лу Дибелла открыто заявил о том, что Рябинский пытается оправдать своего клиента и намекнул на то, что Александр систематически применял допинг.

Кроме того, команда американца подала на россиянина иск за отмену боя. В нём они обвинили Поветкина в срыве поединка и требовали от него $5 млн компенсации.

«Мы определённо будем изучать меры юридического воздействия, чтобы получить свои деньги. Я хочу получить своё вознаграждение за этот бой. Я всё сделал правильно и заслужил их. Я должен получить компенсацию. Мы находимся в ожидании окончательного вердикта WBC. Надеемся, они примут правильное решение, и мы получим свой гонорар», — заявил Уайлдер BoxingScene в мае 2016 года.

Боксёр Александр Поветкин и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский

globallookpress.com

Российская сторона не стала оставаться в роли защищающейся и направила ответный иск. В нём россияне не только потребовали покрыть издержки за отмену поединка, но также обозначили намерение получить от оппонентов $34,5 млн за моральный ущерб.

Процесс начался в июне 2016 года и продлился один год и 10 месяцев. За это время Поветкин успел пережить ещё один допинговый скандал, на этот раз связанный с употреблением остарина. Россиянин был исключён из рейтингов всех ведущих боксёрских организаций, но в очередной раз смог защитить своё честное имя. В последствии он вернулся на ринг, одержал три досрочных победы подряд и дослужился до звания претендента на титул чемпиона мира WBA.

Уайлдер также успешно выступал на ринге. Американец четырежды защитил свой титул WBC, причём в последний раз — в поединке с Луисом Ортисом. За несколько недель до проведения запланированного поединка кубинец был уличён в употреблении допинга, однако это не помешало Деонтею организовать с ним бой уже спустя пять месяцев после положительного теста.

«Американцы судятся из-за денег, а не из-за принципов»

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в интервью RT рассказал подробности судебного процесса.

«Тяжба с командой Уайлдера у нас шла на протяжении около двух лет. Они обвиняли нас в том, что Поветкин употреблял допинг, что стало причиной отмены поединка, который должен был состояться в мае 2016 года. Мы, в свою очередь, утверждали, что ничтожно малые следы мельдония, которые были обнаружены в организме Александра, являются последствиями употребления данного препарата в прошлом. В тот период, когда он был разрешён. Закончилось всё тем, что мы отсудили у них $4,3 млн», — сказал Рябинский.

При этом он также отметил, что этот успех является лишь промежуточным в судебной тяжбе между Поветкиным и Уайлдером. По его словам, он не оставляет надежд получить компенсацию за оскорбления в адрес своего подопечного.

«Процесс будет продолжаться. Мы намерены взыскать с них ещё компенсацию за моральный ущерб. За всё это время они наговорили очень много неприятных вещей в наш адрес. Мы считаем, что мужчины не должны делать подобное заявления в адрес других представителей сильного пола. При этом не отвечая за свои слова. Поветкин — один из моих боксёров. Я никому не позволю его безнаказанно оскорблять и обижать», — заявил промоутер.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский

globallookpress.com

По его словам, данный процесс получился очень длительным. Для того, чтобы отстоять свою позицию, команда Поветкина привлекла множество специалистов в области запрещённых препаратов.

«Мы вызвали множество экспертов. В том числе, создателей мельдония. Это был очень масштабный и сложный процесс. Трудно сказать, что какой-то из свидетелей сыграл в этом деле более важную роль. Ключевым фактором является то, что Поветкин невиновен. Мы смогли это доказать», — отметил Рябинский.

При этом промоутер подтвердил, что сам Поветкин также принимал участие в слушаниях.

«На разных стадиях разбирательства он прилетал в Нью-Йорк и давал свои показания», — пояснил промоутер.

При этом он сообщил, что команда Уайлдера имеет право обжаловать решение нью-йоркского суда. Впрочем, он выразил сомнение, что они станут продолжать тяжбу.

«У команды Уайлдера есть 30 дней на то, чтобы подать апелляцию. Но не знаю, решатся ли они на это. Судиться в Америке — штука не дешёвая. Для меня это вопрос принципа, поэтому я готов идти до конца. Для американцев же основной мотивацией являются деньги», — подчеркнул Рябинский.

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При этом глава компании «Мир бокса» выразил надежду, что успех в данной тяжбе сможет вдохновить других российских спортсменов, которые были бездоказательно осуждены за употребление мельдония.

«Надеюсь, что наша победа сможет помочь другим российским атлетам, которые были неправомерно наказаны за мельдоний. Но говорить что-то конкретное сложно. Необходимо знать всю ситуацию. Я отвечаю за своих людей, а делами других должны заниматься их юристы. В конце концов, это их работа — отстаивать честь своего спортсмена», — выразил мнение Рябинский.

Также промоутер Поветкина прокомментировал возможный поединок между Джошуа и Уайлдером. В последнее время в СМИ ходят слухи о том, что Энтони может провести бой с американцем вместо обязательной защиты пояса WBA с Поветкиным.

«В прессе могут ходить какие угодно разговоры, но у Джошуа есть два способа провести поединок с Уайлдером, а не с Поветкиным. Либо договориться с нами, либо снять с себя пояс WBA», — сказал Рябинский.

Он также ответил на вопрос о возможности проведения отменённого боя между Поветкиным и Уайлдером.

«Об этом говорить преждевременно. Наша главная цель сейчас — Джошуа, а не Уайлдер. Энтони — очень крутой боксёр, гораздо сильнее Деонтея. Я считаю, что на данный момент он является лучшим тяжеловесом в мире. Американец и рядом не стоит по качеству бокса, дисциплине. Лучше сконцентрироваться на британце. Если Поветкин победит его, то он может смело заканчивать карьеру», — заключил Рябинский.