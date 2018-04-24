«Трудно было поверить, что я кого-то опередила»: медсестра из США стала второй на Бостонском марафоне

Медсестра из Аризоны Сара Селлерс неожиданно для многих заняла второе место на Бостонском марафоне, входящем в престижную серию World Marathon Majors. Этот результат принёс 26-летней спортсменке, уступившей только профессиональной легкоатлетке Дезире Линден, всемирную славу и стал источником вдохновения для всех любителей бега. О поразительном достижении уроженки Тусона — в материале RT.

Бостонский марафон традиционно привлекает внимание любителей спорта по всему миру не только своей престижностью, но и тем, что там зачастую происходят сенсации и скандалы. Одной из причин всеобщей заинтересованности является тот факт, что наравне с профессиональными атлетами в нём могут принимать участие бегуны-любители, выполнившие ряд определённых условий и прошедшие предварительную квалификацию.

Соревнования этого года с самого начала сопровождали плохие погодные условия: порывистый ветер, сильный дождь, самая низкая за последние 30 лет температура. Учитывая то, что именно Бостонский марафон является одним из сложнейших в серии World Marathon Majors, казалось, что шансы взойти на подиум есть только у спортсменов, профессионально занимающихся подготовкой к 42-километровому забегу. Данный факт подтвердила победа легкоатлетки, участницы двух Олимпиад Дезире Линден, пришедшей к финишу с результатом 2:39:54. Однако второе место неожиданно для многих досталось Саре Селлерс, 26-летней медсестре-анестезиологу из Аризоны.

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В юношестве Сара Селлерс проявила себя как перспективная легкоатлетка, однако её коронными дистанциями всегда были 5 км и 10 км. В 2012 году она получила звание спортсменки года университета Weber State, став одной из самых быстрых юниорок США на дистанции 10000 м. Однако травмы, в числе которых был перелом ладьевидной кости левой стопы, помешали ей заниматься бегом на профессиональном уровне и на постоянной основе.

«Моё сердце было разбито. В старшей школе я бегала каждый раз, когда у меня выпадала такая возможность. Но после травмы мне говорили, что лучше бы мне было выбрать что-то ещё, например, искусство. Я люблю это, но я не такой человек, который может просто сесть и начать читать или заниматься творчеством. Мне нужно движение. Мне нужен бег», — цитирует Селлерс The Guardian.

После долгих лет перерыва девушка решила рискнуть и присоединиться к своему брату Райану, который готовился к забегу на 42 км. Однако никто, включая саму Сару, не воспринимал это всерьёз. В сентябре прошлого года Селлерс впервые в жизни пробежала марафонскую дистанцию в городе Хантсвилл, которая была отбором для участия в бостонском состязании.

К хантсвиллскому марафону Селлерс готовилась самостоятельно, и только после своего успеха и отбора на более крупные соревнования она решила обратиться к своему бывшему тренеру Полу Пилкингтону, работавшему с ней в юниорские годы. Сложность заключалась в том, что оба находились в разных городах и им приходилось общаться дистанционно. Наставник посылал бегунье планы тренировок, а она ему — итоговое время своих забегов. В остальном Селлерс практиковалась в одиночку по шесть дней в неделю, однако пробегала значительно меньше, чем требуется от профессиональных атлетов: не более 160 км в неделю против 225 км.

Всё это девушка делала параллельно со своей основной работой, тренируясь до или после смен в больнице.

По итогам соревнований в Хантсвилле Селлерс заняла 42-е место среди всех участников, допущенных до состязания в столице штата Массачусетс. Это означало, что она вошла во вторую по значимости группу атлетов-марафонцев. За последние 10 лет никто из них не занимал высшие ступени пьедестала почёта бостонского марафона. Кроме того, организаторы оплачивают транспорт и проживание только двадцатке лучших, так называемой «Команде элитных спортсменов Джона Хэнкока». Остальные бегуны, в числе которых оказалась и Сара, оплачивают все расходы, включая взнос за участие в забеге, из своего кармана, так как иных спонсоров у них, как правило, нет.

Главной целью было попасть в десятку сильнейших и получить возможность участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020. Для этого нужно было пробежать дистанцию за 2 часа 45 минут.

Селлерс решила учесть ошибки, совершённые ей в Хантсвилле, и не форсировать свой бег с самого начала дистанции. Погодные условия не мешали ей сохранять спокойствие, пока она в своём темпе двигалась к финишной черте, по пути обгоняя лучших марафонцев планеты. Девушка видела, что бегущая перед ней группа достаточно велика, однако не подозревала, что не все спортсменки смогут сохранить свой темп до конца.

«Трудно было поверить в то, что я могла кого-то опередить. Это бы означало, что я нахожусь на их уровне, а это казалось совсем невозможным», — призналась спортсменка.

Даже подбегая к финишной прямой, Сара не в полной мере осознавала, что происходит и на какое место она может претендовать — настолько отрешённой она чувствовала себя после более чем двухчасового забега.

Придя второй, Селлерс до последнего не могла поверить, что подобное возможно. Казалось, что в успех своей подопечной не может поверить даже её тренер, наблюдавший за ходом соревнований по телевизору.

«Сара действительно умеет твёрдо противостоять любым неблагоприятным условиям. Однако я никогда не думал, что она сумеет стать второй», — признался Пилкингтон в интервью The New York Times.

Казалось бы, второе место в таком престижном соревновании должно полностью изменить жизнь простой медсестры из Аризоны. Селлерс поняла, что стала знаменитой сразу после финиша, когда её телефон начал разрываться от входящих звонков, а многочисленные интервью и пресс-конференции не прекращались ещё несколько дней. Спортсменка и её муж стали почётными гостями ужина, организованного Бостонской атлетической ассоциацией. Кроме того, призовые за второе место составили $75 тыс., которые теперь с лихвой покроют затраченные на поездку в Массачусетс средства.

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Однако Селлерс не собирается оставлять основную работу и посвящать свою жизнь спорту, хотя в её планы входит пробежать как минимум ещё один марафон. И это несмотря на то, что итоговое время, которое составило 2:44:04, сделало девушку одной из главных надежд сборной США на Олимпийских играх в Токио.

«Это был сумасшедший опыт, но я бы никогда не поменяла свою работу. Мне не нужны кардинальные изменения в жизни», — цитирует Селлерс Arizona Daily Sun.

К многочисленным поздравлениям присоединилась общественный деятель Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона.

«Какая вдохновляющая история! Поздравляю, Сара», — написала Клинтон в своём аккаунте в Twitter.

История Сары Селлерс может стать примером того, что победить в марафоне способен не только профессиональный бегун, посвятивший свою жизнь 42-километровой дистанции. Сама спортсменка признаётся, что на занятия бегом её вдохновили родители, выходившие на пробежку ещё тогда, когда она училась в школе.

«Мне казалось, что я что-то пропускаю, когда родители уходили на утреннюю пробежку, а я оставалась дома. Это вдохновило меня саму начать бегать», — вспоминает Селлерс.