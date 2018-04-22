«Играет как взрослый»: шестилетний шахматист из России претендует на победу в международном турнире

Шестилетний Миша Гурышов претендует на звание чемпиона мира по шахматам среди школьников. Он примет участие в мировом первенстве в Албании. Мальчик регулярно побеждает более старших игроков, а взрослые шахматисты отмечают его зрелую игру. Деньги на поездку на турнир ребёнку из многодетной семьи собирали в социальных сетях. Мишу сопровождает его тренер, на собственные средства открывший шахматную школу в Перми.

Шестилетний Миша Гурышов из Перми станет одним из самых юных участников мирового турнира по шахматам, который пройдёт в Албании с 20 по 29 апреля.

Вместе с ним на соревнования поедет его тренер — 26-летний Роман Артамонов, который открыл в Перми шахматную школу. Он решил собрать деньги на поездку, когда понял, что его ученик — мальчик из многодетной семьи — способен стать чемпионом мира.

Расходы на участие в турнире Артамонов оценил в 150—180 тыс. рублей. Чтобы поехать в Албанию, он организовал благотворительный турнир в Перми и даже продал свой мобильный телефон.

Также тренер обратился за помощью через социальные сети. Нужную сумму удалось собрать, причём деньги жертвовали даже родители детей, которые ранее проигрывали Мише.

«Мы понимаем, что на нас висит большая ответственность, что мы представляем Россию», — сказал Артамонов.

«Играет как взрослый шахматист»

Миша заинтересовался шахматами, когда ему было четыре года. В этот вид спорта он попал случайно: в секции занималась его сестра и однажды отец мальчика взял его с собой. Миша сразу потянулся к шахматам и расставил фигуры на доске, после чего тренер девочки решил заняться его обучением.

Постепенно Миша прогрессировал. Вскоре он стал обыгрывать и сестру, и своего отца. На турнире в Албании он будет соревноваться в категории до семи лет. Многие участники старше Миши, однако тренер считает, что у его подопечного есть шансы, так как он уже обыгрывал и девятилетних спортсменов.

По дороге в Албанию Роман и Миша остановились в Москве. В парке Горького мальчик сыграл в шахматы с местными любителями, некоторые из которых в десять раз старше него. По словам 61-летнего Сергея Гладкого, Миша играет на уровне первого разряда.

Способности юного спортсмена оценила мастер ФИДЕ Александра Алиева.

«Миша меня очень приятно удивил. Для шести лет он играет очень плотно. Он играет как сформировавшаяся личность, как взрослый шахматист», — подчеркнула она. По её словам, с учётом стратегии, которой придерживается Миша во время игры, среди детей ему не будет равных.

Полную версию сюжета смотрите на сайте RTД.