«Отвлёкся и не заметил»: велогонщицу Плужникову насмерть сбил несовершеннолетний водитель

Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в результате ДТП в Краснодарском крае. Спортсменку насмерть сбил автомобиль, за рулём которого находился несовершеннолетний водитель. В Федерации велоспорта России заявили, что примут участие в расследовании и окажут семье погибшей всю необходимую помощь.

«Водитель сказал, что отвлёкся»

В субботу стало известно о гибели велогонщицы Лидии Плужниковой. На официальном сайте Федерации велоспорта России сообщается, что её сбил автомобиль в районе села Архипо-Осиповка под Геленджиком. Машина, за рулём которой находился 17-летний молодой человек без прав, на большой скорости выехала на встречную полосу. Велосипедистка получила серьёзные травмы, спасти её жизнь врачи не смогли. Президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил, что федерация намерена участвовать в расследовании случившегося.

«Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой», — заявил функционер.

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец рассказал, что в Краснодарском крае у национальной команды был сбор, но он завершился ещё 11 апреля. Однако Плужникова приняла решение остаться на юге для самоподготовки.

По словам президента ФВСР Екимова, уже в воскресенье Лидия вместе с двумя подругами по команде должна была улететь домой. За день до отъезда у спортсменок даже не была запланирована тренировка, но они решили на велосипедах съездить к Чёрному морю, воспользовавшись для этого не основными трассами, а просёлочной дорогой.

«По пути Лида отстала от девчонок. Машина «Жигули» неожиданно выехала из гостиничного комплекса. 17-летний водитель рассказал, что отвлёкся и не заметил велосипедистку. Да и она задумалась о чём-то, не смотрела на дорогу и не успела среагировать», — рассказал Екимов в интервью RT.

Президент федерации подчеркнул, что семье спортсменки будет оказана вся необходимая помощь.

«Не могу сказать, что был хорошо знаком с Лидой. Как раз на сборах собирался посмотреть её выступление. Но, к сожалению, немного приболел, и поездка отложилась. В понедельник я буду на месте. А пока старший тренер команды Светлана Денисенко поговорит с родителями Плужниковой и поможет организовать перевоз тела. После этого мы проведём собрание и определим, чем федерация может помочь семье погибшей», — добавил Екимов.

При этом, по сведениям, поступившим из ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель, сбивший спортсменку, пока не задержан.

«Следователи занимаются на месте ДТП. Водитель не задержан, но он находится там», — приводит слова источника «Р-Спорт».

Чемпионка мира и России

Смерть 24-летней спортсменки стала для российского велоспорта серьёзной потерей. Плужникова, как уже говорилось, являлась членом национальной команды на велотреке. В 2012-м она завоевала золото и бронзу на чемпионате мира среди юниоров. На том турнире Лидия в паре с Дарьей Шмелёвой дважды побила юниорский мировой рекорд в командной гонке. А спустя три года молодая велосипедистка стала чемпионкой России в гите.

Начинала заниматься спортом Плужникова в родной Туле, а позже перебралась в столичное физкультурно-спортивное общество «Динамо». В 2013-м ей было присвоено звание мастера спорта международного класса. Долгое время Лидия продолжала выступать за Москву, но позже вернулась в состав тульской команды.

На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Плужникова регулярно выкладывала фотографии с тренировок и соревнований. Одна из них была сделана в ноябре прошлого года как раз в Архипо-Осиповке.

Велосипедисты — жертвы ДТП

ДТП с участием велосипедистов случаются регулярно. Например, в начале января под машину в Италии попал российской гонщик команды Gazprom — RusVelo Сергей Лагутин. Спортсмен получил сотрясение мозга.

Также по теме Роковая брусчатка: бельгийский велогонщик погиб во время однодневки Париж — Рубе Бельгийский велосипедист Михел Голартс скончался в госпитале французского города Лилль от травм, полученных при падении во время гонки...

«Лагутин был сбит машиной, получив правый боковой удар... Серьёзных травм у него нет, он был отпущен из госпиталя. У него диагностировано сотрясение головного мозга лёгкой степени, ушиб и ссадины наружной поверхности правой голени и наружной поверхности нижней трети правого бедра», — рассказал генеральный менеджер Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин.

Однако некоторым велосипедистам везло куда меньше. Например, в прошлом году в результате ДТП погиб итальянский гонщик Микеле Скарпони — победитель престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» в 2011-м. Во время тренировки спортсмена сбил фургон. Водитель автомобиля попросту не заметил велосипедиста. Скарпони от полученных травм скончался на месте.

А в 2014-м авария унесла жизнь известного российского велогонщика Алексея Пичугина. Спортсмена на обочине сбила машина, которая совершала обгон на высокой скорости. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Автомобиль марки Volkswagen Jetta сбил спортсмена, который ехал на велосипеде возле аэропорта Домодедово, в минувшую среду в 21:15 мск. От полученных травм Пичугин скончался на месте происшествия», — сообщили в правоохранительных органах столицы.