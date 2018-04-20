«Отражение всего, что творится в турецком футболе»: тренера «Бешикташа» госпитализировали после нападения фанатов

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш пострадал в результате нападения фанатов во время ответного матча Кубка Турции по футболу с «Фенербахче». В ходе конфликта с болельщиками в голову специалиста попало брошенное с трибун кресло. Наставник клуба был госпитализирован, а встреча — остановлена. О том, что произошло на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», а также о возможных последствиях инцидента — в материале RT.

Турецкие болельщики всегда славились пылким темпераментом. Беспорядки на трибунах не являются чем-то из ряда вон выходящим во время топовых матчей национального первенства страны. Салюты из ракетниц, акции с использованием файеров и град из монет — лишь малая часть того, на что могут решиться фанаты во время матчей. Однако иногда они переходят черту. Так случилось во время ответной встречи полуфинала Кубка страны между «Фенербахче» и «Бешикташем». Клубы имеют более чем вековую историю противостояния, поэтому накал страстей часто зашкаливает.

Инцидент произошёл на 58-й минуте матча, когда фанаты игравшего дома «Фенербахче» стали оскорблять игроков и тренеров соперника. Представители «Бешикташа» не стали терпеть наглость со стороны болельщиков, в результате чего между ними началась перебранка. В ней также участвовал запасной голкипер команды Толга Зенгин. Тренер гостей Шенол Гюнеш попытался вмешаться и предотвратить конфликт, однако в эту секунду в него бросили оторванное кресло. Предмет задел голову наставника, после чего тренер упал.

Несколько секунд 65-летний Гюнеш находился на земле, но всё же смог подняться. На голове у него показались следы крови. К границе трибун, где произошёл инцидент, потянулись наряды полицейских, а раненый тренер попытался проследовать к подтрибунному помещению. Однако в этот момент ему в грудь снова попал посторонний предмет. Шенол опять упал.

Арбитр, посоветовавшись с помощниками и комиссаром, принял решение прервать встречу. Гюнеша оперативно погрузили на носилки и унесли к машине скорой помощи. Примечательно, что даже после такого постыдного эпизода болельщики не успокоились. Несколько особо ярых фанатов попытались пробраться на поле, но были остановлены подоспевшей полицией.

«Сегодня мы стали свидетелями грустной истории для турецкого футбола. Ранее с нами подобного не случалось. У нас были напряжённые матчи, которые сопровождались большим количеством красных карточек, но такого безобразия ещё не было», — признался после матча президент «Бешикташа» Фикрет Орман.

При этом функционер отметил, что у его коллектива ранее также возникали проблемы, связанные с буйством болельщиков.

«Жаль, что в этой ситуации также пострадала вся сборная Турции. В матчах такого накала происходит множество конфликтных ситуаций, на нашем стадионе всегда работает усиленная охрана. У нас также были подобные проблемы, но в последнее время на нашей арене не происходило таких инцидентов», — заявил Орман.

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Случившееся во время матча будет рассмотрено Турецкой федерацией футбола (ТФФ). Ей придётся принять решение относительно возможного продолжения встречи или её переигровки, а также наказать виновных в беспорядках. В настоящее время ТФФ не вынесла никакого вердикта по этому делу.

«Совет директоров в ближайшее время примет решение о судьбе матча между «Фенербахче» и «Бешикташем». Что касается пострадавшего Шонела Гюнеша, Турецкая федерация футбола хочет пожелать ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

По словам бывшего судьи Эрмана Тороглу, ТФФ с большой вероятностью может засчитать «Фенербахче» техническое поражение со счётом 0:3. Тогда в финал проследует «Бешикташ», так как первая встреча завершилась вничью — 2:2.

«Фенербахче» выступил с официальным заявлением по поводу случившегося.

«Не знаю, какие последствия могут ждать клуб с юридической точки зрения. Мы не можем строить каких-либо предположений относительно возможного вердикта ТФФ. Очевидно, будет проведено расследование инцидента. Об этом заявил президент федерации Йылдырым Демирорен. Это был печальный день. Турецкий футбол должны помнить не по таким эпизодам», — отмечается в обращении.

Зенгин, который стал одним из участников конфликта, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, причиной конфликта с фанатами соперника стали оскорбления в адрес семей футболистов и тренеров.

«Я очень сожалею о том, что произошло сегодня. Нам всем очень грустно. Приношу извинения за то, что также был втянут в это. Всё, что касается моей семьи, для меня свято, тем более моя покойная мама. Поэтому, когда те люди, которые называют себя болельщиками, оскорбляют мою мать, не могу это терпеть. В свою очередь я не сказал им ничего грубого», — поделился голкипер.

Футболист призвал болельщиков оставлять весь негатив за пределами стадиона, а во время матча наслаждаться игрой.

В настоящее время здоровью Гюнеша ничто не угрожает. Тренер был благополучно доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Наставнику клуба наложили пять швов.

«Шенол получил сотрясение мозга. Ближайшие сутки он проведёт под наблюдением врачей. Мы считаем, что имеет место обычная травма головы», — заявил доктор Юнус Айдын, профессор факультета исследования мозга и нейрохирургии клиники Acibadem Fulya.

Со словами поддержки в адрес тренера выступил полузащитник «Бешикташа» Талиска. На своей официальной странице в Instagram он пожелал наставнику скорейшего выздоровления.

«Держитесь, отец. Скорейшего выздоровления», — написал бразилец.

Также официальное обращение к наставнику направил другой турецкий клуб — «Трабзонспор». Команду и Гюнеша связывает долгая история. Специалист четырежды возглавлял коллектив и суммарно проработал в нём десять лет.

«Грустные события произошли во время матча между «Фенербахче» и «Бешикташем», когда легенда турецкого футбола Шенол Гюнеш упал на землю после нападения фанатов. Это был тяжёлый удар для «Трабзонспора». Мы очень разгневаны подобными действиями. Необходимо понимать, что случившееся — отражение всего, что творится в этом виде спорта в нашей стране. Насилие и хаос», — говорится в заявлении.

Примечательно, что данное происшествие является далеко не последним в истории футбола Турции. Так, в 2017 году во время матча чемпионата страны с клубом «Истанбул Башакшехир» фанаты «Фенербахче» бросили с трибуны бутылку с водой, которая попала в голову голкиперу соперника Волкану Бабаджану. Игрок не получил серьёзных травм и смог продолжить встречу.

Публикация от Slaven Bilić (@slavenbilic68) 19 Апр 2018 в 1:01 PDT

Хорватский специалист Славен Билич в своём Instagram напомнил о ещё одном случае бесчинств со стороны турецких фанатов. Так, в 2013 году матч между «Бешикташем» и «Галатасараем» был прерван на 92-й минуте, когда красную карточку получил полузащитник Фелипе Мело. Болельщики оказались крайне недовольны подобным решением арбитра и выбежали на поле.