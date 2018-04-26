«Мне было страшно и ужасно противно»: 17-летняя российская биатлонистка обвинила тренера в сексуальных домогательствах

Российский биатлон потряс громкий скандал. Юная биатлонистка Анна Моисеева обвиняет своего тренера Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах. Письмо с описанием непристойного поведения наставника спортсменка направила министру физической культуры и спорта Московской области. Её мама подала заявление в Следственный комитет. Сам обвиняемый отказывается признавать свою вину и не намерен оставлять тренерскую работу.

В российском биатлоне разгорелся скандал. 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева направила письмо министру физической культуры и спорта Московской области Роману Терюшкову, а также директорам спортивных школ, в которых она проходит обучение, с обвинением в домогательствах со стороны тренера Сергея Тутмина. Со слов девушки, он несколько раз предлагал ей вступить с ним в интимную связь. Взамен спортсменке был обещан ряд привилегий в команде.

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Несмотря на то, что произошедшее получило огласку лишь сейчас, история берёт начало в сентябре прошлого года. По словам Моисеевой, первая попытка тренера команды склонить несовершеннолетнюю биатлонистку к интимной связи состоялась во время соревнований в Саранске. Тутмин заставил девушку переодеться, а затем предложил сделать ей массаж. Спортсменка, с её слов, понимала, к чему это ведёт, однако отказ грозил отлучением от команды, чего она не могла себе позволить.

«Он сказал, что если я не переоденусь, могу больше вообще никуда не приходить. Согласилась, чтобы быть с командой, мне нужно полноценно тренироваться», — начинает свой рассказ Анна в интервью «Чемпионату».

После дежурных фраз мужчина попытался дотронуться до Моисеевой и погладил её по ноге. Этот момент стал самым шокирующим для девушки.

«Мне было страшно. И ужасно противно, что тренер, который должен защищать детей, может так сделать. Неприятно и обидно, что он так со мной поступил», — признаётся биатлонистка.

Спортсменка напрямую заявила, что не может согласиться на предложение Тутмина, так как у неё есть «чувство собственного достоинства, а он намного старше и у него семья». Мужчина, отмечает Моисеева, предложил ей подумать ещё и прийти через некоторое время, так как по спортивному принципу она может не попасть в команду. Для этого ей нужно сделать нечто большее.

В тот же день биатлонистка обратилась к другому тренеру, у которого ранее возник конфликт с Тутминым на почве проблем с дисциплиной, с просьбой перевести её в новую команду. Однако об истинных причинах недовольства своим положением спортсменка не сообщила, поэтому ей было предложено до весны оставаться под руководством нынешнего наставника.

На сборах команды в Сергиевом Посаде ситуация повторилась. Тренер вновь, со слов девушки, начал склонять её к интимной связи, угрожая тем, что все, включая её личного тренера и родителей, узнают о факте нарушения режима с её стороны, имевшем место в Саранске. Позднее он извинился за попытки шантажа, однако потребовал от девушки «благодарности». В ответ Тутмин снова получил отказ.

На январских сборах в Санкт-Петербурге тренер пригласил Моисееву в свой номер. Намёки на интимную связь продолжились. Тренер говорил о том, что неслучайно выбрал именно Моисееву, «доверился», «пошёл на риск» ради неё.

На возражение о том, что девушка является несовершеннолетней, мужчина ответил, что это не имеет никакого значения. Однако если она не согласится и в этот раз, больше подобных предложений с его стороны поступать не будет.

«Всё очень банально и примитивно в нашей жизни. Ничего не изменится ни в лучшую сторону, ни в худшую. Если ты хочешь, чтобы было лучше— то оставайся», — говорится в аудиозаписи, сделанной девушкой тайно.

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На протяжении некоторого времени Моисеева старалась избегать Тутмина, общаться с ним исключительно по спортивным вопросам. Но на соревнованиях в феврале в Екатеринбурге оказалось, что тренер от угроз перешёл к делу. Результаты биатлонистки не засчитывались, ей не давали возможность выступать за Московскую область, которую она представляет.

Попытки биатлонистки разобраться в ситуации не увенчались успехом. Наставник заявлял, что отсутствие набранных очков за гонки — решение всего тренерского штаба, однако Моисеева сомневается, что подобная тема вообще поднималась на собрании. О несправедливости подобного решения говорила и личный тренер спортсменки.

«Позвонила своему личному тренеру Устиновой. Она сказала, что так быть не должно, что это неправильно. Она предложила поговорить с Тутминым, но я сказала, что сама разберусь. По поводу собрания все могут подтвердить, что такого разговора не было», — уверена Моисеева.

Кроме того, на соревнованиях в Екатеринбурге сбылись и другие угрозы тренера о том, что в случае отказа биатлонистка не получит качественное спортивное оборудование и возможность соревноваться в комфортных условиях.

«В той гонке я пристреливалась по пятой мишени, хотя по идее не должна была, это усложняет стрельбу. Стреляла плохими патронами, потому что якобы на меня не выделили хороших. Плюс лыжи плохо ехали», — вспоминает спортсменка.

Биатлонистка сообщает, что ей в общей сложности поступило четыре предложения интимной связи со стороны Тутмина. Однако обратиться к родителям девушка решилась только спустя полгода после первого случая, так как боялась отлучения от команды. Решение предать историю огласке было принято только в конце марта. Обращаясь к министру физической культуры и спорта, Моисеева надеялась, что по отношению к тренеру будут приняты жёсткие меры, однако пока никаких мер не последовало.

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«Мне пообещали, что разберутся с этим делом. В итоге его не уволили, он ушёл по собственному желанию. Но, по слухам, через какое-то время его могут взять обратно», — сообщила Моисеева.

В результате Тутмин до сих пор продолжает свою деятельность в КДСЮШ им. Елизарова в Пушкино и в Павловом Посаде.

О наказании для тренера спортсменка высказывается однозначно.

«Сергей Сергеевич заслуживает отлучения от работы с детьми. Непонятно, что будет дальше. Тем более помимо приставаний были и другие поступки, например, он не позволял некоторым спортсменам пробиться в команду, менял регламент, чтобы пробились те, кого он тренирует с малых лет», — добавляет Моисеева.

В настоящий момент слова пострадавшей биатлонистки проверяются Следственным комитетом Московской области, куда обратилась мать Анны.

«25 апреля 2018 г. в Главное следственное управление СК России по Московской области поступило заявление от матери несовершеннолетней спортсменки о совершении в отношении ее дочери преступления со стороны тренера, который неоднократно понуждал девочку к действиям сексуального характера и предлагал вступить с ним в интимные отношения, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды», — цитирует помощника главы ГСУ СК России по региону Ольгу Врадий агенство «Москва».

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Решение Моисеевой придать историю огласке поддержала депутат и зампред комитета по делам семьи, детей и женщин Оксана Пушкина.

«Молодец, что решилась! Из опыта общения с женщинами, прошедшими через сексуальные домогательства, могу сказать, что большинство будет на стороне обвиняемого. Как мне кажется, еще и поэтому только 10% случаев изнасилования доходят до суда, а сексуальные домогательства вообще судом не рассматриваются. Поэтому нужно обязательно доказывать свою правоту в суде!», — поделилась своим мнением Пушкина со Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Сергей Чепиков пообещал помочь Моисеевой разобраться в скандале.

«Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся в правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль. Мне мама сказала, что были ещё случаи с другими девочками», — приводит слова Чепикова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил о необходимости показать, что такие действия наказуемы, чтобы ни у кого из тренеров «даже близко не возникло желание таким заниматься».

Сам Тутмин отрицает факт домогательства по отношению к несовершеннолетней биатлонистки.

«Действительно ли я приставал к Ане? Нет, это неправда», — цитирует тренера «Чемпионат».