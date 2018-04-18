«Применили необоснованную силу»: в Москве полицейских судят за избиение футбольного тренера

В Москве началось рассмотрение уголовного дела об избиении полицейскими тренера женской футбольной команды «Торпедо» Фаига Нагдалиева. Мужчина сделал замечание сотрудникам правоохранительных органов, которые курили в неположенном месте, и был за это жестоко избит. Теперь его обидчикам, против которых возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия», грозит до десяти лет лишения свободы.

Конфликт тренера женской футбольной команды «Торпедо» Фаига Нагдалиева с полицией произошёл 25 августа 2016 года. По пути из офиса РФС он увидел полицейских, которые курили возле выхода метро «Таганская».

Тренер сделал им замечание, что они нарушают административный кодекс. В итоге между Нагдалиевым и полицейскими началась словесная перепалка. Футболист попытался записать видео конфликта на телефон. Однако старший сержант Алексей Бурулько выбил мобильный из рук тренера.

После этого в ссору вмешался сержант Николай Перваков, который, как указывается в обвинительном заключении, «применил к Нагдалиеву необоснованную физическую силу и приёмы борьбы, ограничив потерпевшего в самостоятельном передвижении».

После этого полицейские избили спортсмена ногами, а затем его доставили в отдел МВД. Там Нагдалиеву объяснили, что он был задержан «за толчок человека в спину». Однако протокол на него полицейские составлять не стали, а взяли расписку о том, что все повреждения он получил от удара о входные двери метро.

В тот же вечер к проходной Российского футбольного союза пришли сотрудники МВД. Они вручили охраннику торт и попросили передать тренеру свои извинения.

Десять отказов

Возбуждения уголовного дела против своих обидчиков Фаиг Нагдалиев добивался больше года.

«Я получил около десяти отказов со стороны Таганского следственного отдела», — вспоминает он. — И дело сдвинулось с мёртвой точки лишь после того, как осенью 2017 года попал на приём к руководителю ГСУ СК РФ по Москве».

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После этой встречи, по словам футболиста, уже через четыре дня было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Обвинения были предъявлены двум сотрудникам полиции — Алексею Бурулько и Николаю Первакову. По версии СК, они применили к спортсмену незаконное насилие.

В марте 2018 года расследование было завершено и материалы уголовного дела были направлены в Таганский районный суд.

«Нет личных претензий к обвиняемым»

18 апреля состоялось первое заседание. Подсудимые ходатайствовали, чтобы их дело рассматривалось в особом порядке. В таком случае судья не мог бы им дать более двух третей максимального срока, предусмотренного за совершённое преступление. Однако суд это ходатайство отклонил, поскольку потерпевший выступил против подобной процедуры. Теперь подсудимым грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Бурулько Олег Бахмадалагаев заявил, что он не понимает мотивацию потерпевшего, настоявшего на рассмотрении дела в общем порядке.

«Мой подзащитный полностью признал свою вину, принял меры по компенсации ущерба и принёс публичные извинения. В связи с этим позиция стороны потерпевшего мне до конца не понятна», — отмечает адвокат.

В свою очередь, Нагдалиев говорит, что обвиняемые перед ним даже не извинились.

«У меня нет личных претензий к обвиняемым. У меня нет к ним негатива, и я прекрасно понимаю, что они действовали неосознанно, — рассказал RT потерпевший. — Проблема в том, что на протяжении года я занимался восстановлением справедливости, а за это время они (обвиняемые. — RT) ни разу ко мне напрямую не обратились. Это, конечно, меня коробит».

По словам Нагдалиева, во время следствия он сам написал ходатайство следователю, чтобы тот не настаивал на аресте обвиняемых.

«Я попросил для них подписку о невыезде. Я прекрасно понимаю, что у них семьи, дети», — заключил он.

Вопрос компенсации

Юрист Дмитрий Пискунов, представляющий интересы Нагдалиева в суде, рассказал RT, что ранее его клиент запрашивал с подсудимых компенсацию за моральный и физический ущерб в размере 500 тыс. рублей.

«Эта сумма соответствует стандарту Европейского суда по правам человека и общепринятой практике по схожим делам, — пояснил Пискунов. — Представители подсудимых предлагали выплатить компенсацию по 30 тыс. рублей с человека и обещали в дальнейшем, не указывая конкретных дат, продолжить выплачивать денежные средства».

По его словам, такой вариант оказался неприемлем для потерпевшего.

Юрист подчеркнул, что представителям обвиняемых был предоставлен выбор: либо полная выплата компенсации до начала суда, либо Нагдалиев будет ходатайствовать об общем порядке рассмотрения дела, что и произошло.

«Когда будет вынесен приговор, мы заявим отдельный иск к МВД о компенсации, — рассказал RT Пискунов. — После этого министерство, скорее всего, выдвинет регрессный иск о взыскании денежных средств с подсудимых».