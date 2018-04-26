Обвиняемый в домогательствах к биатлонистке Тутмин уволен и отстранён от тренерской деятельности

Сотрудник Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин уволен и отстранён от тренерской деятельности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта региона.

В настоящее время Тутмин обвиняется в домогательствах к одной из своих подопечных, 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой.

Отмечается, что Министерство спорта Московской области проводит проверку по делу Тутмина, которая завершится 30 апреля. Её результаты будут направлены в прокуратуру и против тренера, вполне возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Тутмин отказался комментировать обвинения в домогательствах к 17-летней биатлонистке.