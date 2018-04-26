Тутмин отказался комментировать обвинения в домогательствах к 17-летней биатлонистке
Тренер Сергей Тутмин отказался комментировать обвинения в домогательствах со стороны 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ответ на просьбу дать свою версию случившегося Тутмин заявил: «Комментировать эти обвинения я не собираюсь».
Ранее сообщалось, что юная российская биатлонистка рассказала о домогательствах тренера.
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