Тутмин отказался комментировать обвинения в домогательствах к 17-летней биатлонистке

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Тренер Сергей Тутмин отказался комментировать обвинения в домогательствах со стороны 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ответ на просьбу дать свою версию случившегося Тутмин заявил: «Комментировать эти обвинения я не собираюсь».

Ранее сообщалось, что юная российская биатлонистка рассказала о домогательствах тренера.

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