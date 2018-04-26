Юная российская биатлонистка рассказала о домогательствах тренера

17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала, что подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.

В интервью «Советскому спорту» Моисеева заявила, что тренер несколько раз предлагал ей вступить в интимные отношения. За это он обещал девушке продвижение в спортивной карьере.

После нескольких отказов биатлонистка записала свой разговор с Тутминым на диктофон и рассказала о его домогательствах матери и личному тренеру. Вместе со своим наставником она написала служебную записку, а затем они встретились с президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым.

После этого Тутмин по собственному желанию уволился из Центра спортивной подготовки. Дело передано в Следственный комитет, который обещал разобраться в ситуации к 9 мая.

Ранее сообщалось, что тренера сборной Канады по конькобежному спорту уволили после секс-скандала.