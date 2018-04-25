«Был на идеальном счету»: в Вологде известного детского тренера по баскетболу судят за истязание воспитанников

В Вологде не утихает скандал вокруг детского тренера по баскетболу Романа Нохрина. Следственный комитет обвиняет его в истязании двоих подопечных. Нохрину грозит до семи лет лишения свободы. Однако родители других детей утверждают, что уголовное дело в отношении тренера сфальсифицировано. Причиной, по их словам, послужил личный конфликт специалиста с матерью одного из воспитанников спортшколы. Родители пишут жалобы в правоохранительные и надзорные органы. Вместе с руководством учреждения они намерены защищать молодого тренера в суде.

К 24 годам Роман Нохрин уже снискал в Вологде славу блестящего тренера по баскетболу, который способен воспитать из маленьких детей профессиональных спортсменов, выступающих на федеральном уровне. Отдать ребёнка в группу к Нохрину хотели многие родители, приводившие детей в спортшколу. Победы на турнирах, кубки, медали, гордость за подопечных — успешная карьера закончилась для тренера неожиданно, когда руководство спортшколы уговорило его взять под своё крыло ещё одну детскую группу.

«Это было в 2016 году. На тот момент у меня уже было две группы, но я согласился, хотя нагрузка была очень большой. Команда была сложная, многие дети — ленивые и непослушные. А я требовательный: быстрее, выше, сильнее, — рассказал RT тренер. — Группу здоровья не хотел вести. Был нацелен на результат и хотел, чтобы в будущем воспитанники подписывали многомиллионные контракты с ведущими клубами».

Роман Нохрин не спешил везти новых воспитанников на турнир: дети, по его словам, играли слабо, а позориться специалисту не хотелось. Однако Светлане Терёшкиной — матери одного из новых воспитанников Нохрина — очень хотелось, чтобы сын как можно скорее выступил на соревнованиях.

«Она давила на меня, постоянно говорила, что мне следует вывезти команду, где играет её сын, на соревнования. За это обещала стать спонсором команды. Я объяснял, что сам решу это, — заявил RT Нохрин. — Один раз у нас случился разговор на повышенных тонах, в ходе которого я попросил не лезть в мою работу. Терёшкина хотела, чтобы я уделял внимание только её ребёнку. Я готов был и в него вкладываться, если бы он хотел играть в баскетбол».

В марте 2016 года Нохрин всё же повёз воспитанников на турнир в Архангельскую область. После игр дети плавали в бассейне. Там, по словам Нохрина, сын Терёшкиной прыгал в воду и получил баротравму.

Когда команда вернулась домой, Терёшкина обвинила тренера в избиении ребёнка и написала жалобу в полицию. В заявлении женщина указала, что Нохрин ударил её сына по голове и повредил ухо.

«Вода в ухо попала — ничего страшного, — пояснил тренер. — В тот же вечер мальчик ходил со всей командой играть в бильярд. Есть фотографии, где он счастливый, улыбается».

Нохрин не скрывает, что со всеми подопечными вёл себя достаточно жёстко, но утверждает, что всегда в пределах разумного.

«Конечно, мог сурово отчитать детей за лень на тренировке, — отметил он. — Сына Терёшкиной прямо перед ней ругал за дисциплину. Мог дать тычок, мол, давай не филонь — работай. Но наносить по несколько ударов ладонью по голове, как написала в заявлении мать ребёнка, — это полный бред. Терёшкина, как и другие родители, ездила с нами на соревнования, поэтому всё общение с ребятами было на виду. А потом в заявлении она пишет, что на этих соревнованиях я тоже бил её сына».

Тычки и подзатыльники

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Но когда дело дошло до суда, вступил в силу закон, отменивший уголовную ответственность за побои, в результате которых не был причинён вред здоровью. В итоге дело закрыли.

Тогда Терёшкина написала на Нохрина новое заявление — и против тренера было возбуждено уголовное дело по достаточно редкой 117-й статье УК РФ («Истязание»), а также по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Теперь Нохрину грозит до семи лет тюрьмы.

В апреле 2018 года СК по Вологодской области сообщил о завершении расследования. В ходе следствия о подзатыльниках и тычках заявил ещё один ребёнок.

«По версии следствия, обвиняемый пренебрежительно, жестоко и грубо обращался с малолетними воспитанниками, применял негуманные и жестокие методы воспитания с использованием при этом физического и психического насилия, — говорится в сообщении регионального СК. — С целью понуждения к безусловному выполнению его требований воспитанниками, используя своё физическое превосходство, а также в целях наказания за недостатки в спортивной игре, в 2015—2016 годах обвиняемый систематически наносил двум 11-летним мальчикам побои, нанося удары рукой по голове и лицу, а также оскорблял и унижал их».

Наталья Якимова — подруга Терёшкиной, сын которой также тренировался в группе Нохрина, — рассказала RT, что её ребёнок считает себя потерпевшим.

«Нохрин запрещал им жаловаться родителям на жёсткое обращение, говорил, что они вылетят из секции, — пояснила женщина. — Дети боялись, поэтому долгое время никто ничего не знал».

По словам Якимовой, в итоге на истязания пожаловались ещё шестеро детей, но почему их не признали потерпевшими, она не знает. Собеседница отметила, что в деле есть неопровержимые доказательства вины Нохрина: очные ставки между детьми, психиатрические экспертизы. При этом женщина считает, что Нохрин не заслуживает уголовной ответственности и лишения свободы в качестве наказания.

«Мы просили одного: чтобы он перестал работать с детьми. Нашу группу он тренировать перестал, но вот с другими детьми продолжил работать. Тогда Терёшкина и написала заявление», — рассказала Якимова.

Светлана Терёшкина общаться с RT отказалась, пояснив, что считает преждевременным комментировать ситуацию.

Женщину знают в городе как влиятельную бизнес-леди. Ей принадлежит сеть супермаркетов «Аллея». Кроме того, Терёшкина, по данным базы «Контур.Фокус», является совладелицей двух турфирм — ООО «АП «Алма Вояж» и ООО «Алма Тур-Вологда», а также компаний «Рояль Синема» и «М-8», которые занимаются демонстрацией фильмов.

Адвокат Нохрина Сергей Востров считает, что вина его подзащитного не доказана.

«Мы будем настаивать на невиновности Романа, — подчеркнул защитник. — В деле нет ни одного доказательства, кроме слов этих детей и их родителей. Никаких медицинских справок и экспертиз. Статья предполагает, что обвиняемый регулярно причиняет страдания. Любому человеку понятно, что если тренер, скажем, даёт спортсмену тычок в спину во время тренировки или турнира, то это подбадривание, а не избиение и унижение».

В пресс-службе СК России не смогли оперативно ответить на вопросы RT о преследовании Нохрина.

Любимый тренер

После возбуждения уголовного дела Нохрин был вынужден уволиться из спортшколы. Между тем на защиту тренера встали десятки родителей, чьи дети занимались у него. Родители написали коллективные жалобы на следствие.

По словам одной из матерей, сын которой занимался у Нохрина, ни на одно из таких обращений реакции не последовало.

«Дело сфабриковано у нас на глазах, — заявила она RT. — Мы кричали об этом на каждом углу. Писали жалобы в местную прокуратуру, в Генпрокуратуру, в центральный аппарат СК. Получали только отписки, что всё законно. Руководитель местного СК уходил от встреч с нами — даже в приёмные часы нас в грубой форме выпроваживали из здания комитета».

По словам вставшей на защиту тренера женщины, все родители были очень довольны Романом, который вкладывался не только в тренировочный процесс, но и в воспитание ребят.

«Когда он уходил из спортшколы, я не знала, как об этом своему сыну сказать, — так дети его любили», — отметила она.

«Терёшкина ещё до Нохрина смогла добиться увольнения из спортшколы двух неугодных ей тренеров, — рассказала RT Людмила Плотникова, мать ещё одного воспитанника Нохрина. — Один сейчас вынужден работать водителем автобуса, второй вроде бы и вовсе сидит без работы. Эта женщина из тех, про кого говорят: «Пальцы веером».

О Нохрине собеседница также отзывается положительно. «Только хорошее о нём могу сказать, — заявила Плотникова. — И не только я. Десятки родителей такого же мнения. У меня оба парня занимались в его группах. Детская комната от пола до потолка медалями завешана».

Местные чиновники, отвечающие за баскетбол и детский спорт, также встали на сторону Нохрина. Председатель Федерации баскетбола Вологодской области и директор СДЮШОР №2 Марина Фролова в беседе с RT отметила, что готова давать показания на суде в пользу тренера.

«Буду поддерживать Романа, поскольку считаю его невиновным, — сказала Фролова. — Если бы что-то подобное совершалось, то мы бы знали от родителей и детей. Нохрин — прекрасный тренер и был на идеальном счету. Да, он мог ругаться на детей, прикрикивать. Но это потому, что он работает на результат, и все это знают. И результаты были. Несколько ребят играют в профессиональных командах в Ярославле, Нижнем Новгороде. Он обращал внимание не только на тренировочный процесс. Например, следил, не пускал на тренировку, если в дневниках были двойки. Конечно, за такой подход родители его обожали».

По мнению директора спортшколы, молодого тренера решили засудить из-за непомерных амбиций и личной неприязни.

Кричать, но не унижать

Одна из самых титулованных российских баскетболисток, экс-игрок сборной России по баскетболу Мария Степанова в беседе с RT отметила, что российские тренеры часто обращаются с детьми довольно жёстко.

«У нас так сложилось. В США, например, по-другому — тренеры там лояльны к детям, и это тоже даёт свои плоды. В любом случае тренер должен быть тонким психологом, понимать, кому можно дать подзатыльник или накричать, а кому нет. Часто жёсткость по отношению к юным спортсменам оправданна и помогает им добиваться результатов. Так было и в моём случае. Кому-то в команде это не нравилось, но мы решали проблемы не вынося сор из избы — с тренером с глазу на глаз. Тут личное дело каждого, готов он терпеть или нет. Чего точно нельзя делать — унижать детей. В этом плане тренеров, конечно, должны контролировать. Но родители часто перегибают палку: вмешиваются в тренировочный процесс, диктуют свои условия», — высказала точку зрения Степанова.

Похожего мнения придерживается бывший тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула.

«Крик и даже мат — это не страшно, — заявил он в беседе с RT. — Встряхнуть в раздевалке иногда нужно. А вот оскорблять никого нельзя, даже взрослых спортсменов. Что касается этой истории в Вологде, могу предположить, что если один мальчик и его мама жалуются, а все остальные довольны, то вряд ли проблема в тренере. Часто бывает так, что родители хотят, чтобы ребёнок занимался спортом, а сам он не хочет. Отсюда и начинаются такие проблемы».