57 тысяч зрителей, спасения Акинфеева и победа фаворитов: чем запомнился контрольный матч Россия — Бразилия в «Лужниках»

Университет штата Мичиган обвиняется в сотрудничестве с тренером по волейболу Риком Батлером, который в 1995 году привлекался по делу об изнасиловании малолетних спортсменок. Ранее учебное заведение уже оказывалось в центре скандала, связанного с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром. Он был осуждён за сексуальные домогательства.

Продолжение секс-скандала в американском спорте

Около года назад в США разразился крупный скандал, связанный с сексуальными домогательствами в спорте. В его центре оказался бывший врач сборной США Ларри Нассар, который на протяжении 29 лет входил в тренерский штаб женской национальной команды по спортивной гимнастике. После появления первых слухов о том, что он неэтично обращался со спортсменками, доктор был уволен, после чего нашёл себе место в Университете штата Мичиган. Позднее Нассар всё же был арестован и приговорён к 175 годам тюрьмы за домогательства.

Однако учебное заведение рискует оказаться в центре нового скандала. Он связан с известным тренером по волейболу Риком Батлером. В 1995 году он уже привлекался по обвинениям в сексуальном домогательстве и насильственных действиях в отношении трёх спортсменок. Но данные дела не были рассмотрены из-за превышения срока давности, так как имели место ещё в 1980-х. Позднее иски подали ещё три девушки, но также безрезультатно.

В связи с нашумевшим скандалом вокруг Нассара дело Батлера приобрело новый оборот. На этот раз в центре событий фигурирует само высшее учебное заведение Мичигана. Как говорится в письмах адвокатов обвинителей, который попали в распоряжение The Associated Press, университет на протяжении многих лет покрывал противоправные действия преподавателя. При этом в самом учреждении данные обвинения никак не прокомментировали.

Зато о случаях насилия со стороны преподавателя рассказала одна из его бывших учениц — Сара Пауэрс-Барнхард. Она тренировалась под руководством Батлера 33 года назад, но, по собственному признанию, не забыла того факта, что занятия с ним не всегда носили исключительно спортивный характер.

По её словам, Батлер несколько раз изнасиловал её. Это якобы происходило у него дома, в машине, а также в ванной поезда, в котором команда ехала на соревнования. При этом рядом, уточняет обвинитель, находились её напарницы по коллективу.

«Если мы не перестанем поддерживать главного насильника в истории волейбола, как мы можем заявлять о нулевой терпимости к сексуальным домогательствам?» — заявила Пауэрс-Барнхард.

Сегодня Батлер работает в одном из тренировочных центров в Чикаго, который десятилетиями взращивает волейболистов высочайшего класса для ведущих учебных заведений страны. В их числе значится и Университет штата Мичиган. При этом в самом учреждении заявили, что уже долгое время не имеют никаких отношений с Риком и не берут игроков из его подготовительного лагеря. Однако они не пояснили, почему в течение стольких лет поддерживали рабочие отношения с тренером, который ранее обвинялся в изнасиловании своих подопечных.

Много лет сотрудничала с Батлером также наставница волейбольной команды Университета штата Мичиган Кэти Джордж. С того момента, как она получила лицензию тренера в 2005 году, в её командах обычно числилось по несколько воспитанников специалиста. При этом она была знакома с Пауэрс-Барнхард и симпатизировала ей, однако всё равно не прекращала взаимоотношений с Риком.

«Мне жаль, что всё это произошло. Но я должна брать у него игроков», — признавалась Джордж в то время, когда возглавляла команду Университета западного Мичигана.

Сокрытие данных

После случая с Нассаром к главному учебному заведению Мичигана приковано повышенное внимание общественности. Однако проблемы университета на этом не заканчиваются. Около недели назад свой иск к учреждению, а также Федерации гимнастики США и Олимпийскому комитету страны подала олимпийская чемпионка Джордин Уибер. Спортсменка обвиняет руководителей структур за сокрытие данных о правонарушениях Нассара от правоохранительных органов.

«Мои родители доверяли Федерации гимнастики США и Ларри Нассару заботу обо мне. Мы были преданы им. И сейчас отсутствие ответственности со стороны федерации и Университета Мичигана заставили меня и многих других девушек оставаться с чувством стыда, замешательства и разочарования», — приводит слова Уибер Сhicago Tribune.

Университет также является одним из ответчиков по иску со стороны другой олимпийский чемпионки по спортивной гимнастике — Маккайлы Марони. Она обвинила Федерацию гимнастики США в том, что её принудили заключить тайное соглашение на $1,25 млн за сокрытие факта домогательств со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара. Однако в числе ответчиков также значится и учебное учреждение.

Кроме того, внимание на данную проблему обратили в конгрессе США. Так, комитет по энергетике и торговле палаты представителей выступил с инициативой провести расследование случаев насилия сексуального характера в организованных видах спорта. В настоящее время уже направлены запросы в федерации гимнастики, плавания и тхэквондо, а также в Университет штата Мичиган.

На данный момент арестован бывший декан университета Уильям Стрампел, который в своё время был наставником Нассара.