Крымчане не смогут попасть на финал ЛЧ в Киеве по российским паспортам

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Жителей Республики Крым не пустят по российским паспортам на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдёт в столице Украины — Киеве.

«Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Некоторые, например, оставили украинские паспорта», — приводят «Известия» слова депутата Верховной рады Украины Татьяны Бахтеевой.

Она отметила, что нельзя смешивать спорт с политикой.

«Для многих болельщиков посещение такого турнира очень важно. Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из неё выбраться», — добавила депутат.

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдёт 26 мая в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский».

Ранее сообщалось, что Киеву передали кубок футбольной Лиги чемпионов.

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