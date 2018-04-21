Киеву передали кубок футбольной Лиги чемпионов

В Киеве прошла церемония передачи кубка Лиги чемпионов УЕФА.

В торжественном мероприятии приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, а также послы мужского и женского финалов ЛЧ-2018 Андрей Шевченко и Ия Андрущак.

«Я уверен, что мы проведём финал Лиги чемпионов на таком же уровне, как Евро-2012 и Евровидение-2017. Убеждён, что каждый человек, который приедет в Киев, захочет снова в него вернуться», — цитирует Кличко Интерфакс-Украина.

Ранее городской совет Киева отказался выделять дополнительные средства в размере 25 млн гривен (немногим менее $1 млн) на проведение финала футбольной Лиги чемпионов, который состоится в столице Украины 26 мая 2018 года.