На Украине сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью

Трансляция чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России, сродни смерти для Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Об этом заявил её директор Зураб Аласания.

«Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — приводит Sportarena его слова.

Аласания отметил, что НОТУ пытается продать пакет трансляций другому телеканалу, однако пока это не получается.

«Каковы шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то 70%. Сейчас речь идёт о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов… Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы ещё сами остаёмся должны Европейскому вещательному союзу, а он — ФИФА, и это всё очень сложная история», — добавил он.

Ранее Аласания заявил, что НОТУ не станет транслировать ЧМ-2018.