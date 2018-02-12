Национальная телекомпания Украины не будет транслировать ЧМ-2018

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Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не будет транслировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Об этом заявил глава НОТУ Зураб Аласания.
Национальная телекомпания Украины не будет транслировать ЧМ-2018
  • Reuters

«Мы отказываемся его (ЧМ-2018. — RT) показывать. Это серьёзное многомиллионное дело, права на показ куплены ещё до 2013 года. Это трудное решение. «Общественное» может показывать чемпионат мира в Москве? Нет», — цитирует Аласанию Интерфакс-Украина.

По его словам, другие украинские телеканалы также стали отказываться вести трансляцию ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что НОТУ решила отказаться от трансляции жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.

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