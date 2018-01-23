Украина ведёт переговоры о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинская сторона ведёт переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов о возможности бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим с разными организациями фанатов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или чётко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — цитирует Климкина Интерфакс-Украина.

Глава МИД Украины подчеркнул, что переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов ведутся независимо друг от друга.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от трансляции жеребьёвки ЧМ-2018 по футболу.