В МИД России прокомментировали призыв Климкина не посещать ЧМ-2018

В МИД России, комментируя призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина не ездить на чемпионат мира по футболу — 2018, посоветовали «не слушать всяких дураков».

Ми будемо дуже раді бачити на @FIFAWorldCup всіх вболівальників, включаючи наших 🇺🇦сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв 😉 pic.twitter.com/BSIjGeLBHf — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 мая 2018 г.

«Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей страны не ездить на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России. В Госпогранслужбе Украины также рекомендовали украинцам не ехать на ЧМ-2018 в Россию. Отмечается, что для украинцев существуют «дополнительные риски» в России.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал в беседе с RT заявление Климкина.