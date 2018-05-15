В Госдуме оценили призыв Климкина к украинцам отказаться от поездки на ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в котором он призвал жителей страны не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Климкин отметил, что во время проведения мероприятия «провокации гарантированы».

«Если господин Климкин делает такие заявления и гарантирует нам провокации, не сам ли он их готовит? Я думаю, что наши государственные структуры изучат его высказывания и отреагируют. Призывая граждан Украины не ехать на чемпионат мира по футболу, он прежде всего должен был подумать о самих украинцах, о любителях футбола. Такое грандиозное событие люди ждут много лет и не имеют права пропустить его. Пугать их страшилками не подобает уровню руководителя такого ведомства», — отметил Свищёв.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей страны не ехать на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России.