Комитет Рады рекомендовал парламенту запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине

Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту страны запретить трансляцию ЧМ-2018. Об этом сообщила в Facebook первый замглавы комитета Ольга Червакова.

«Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу», — написала она.

Ранее вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала украинцев отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу в России.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины, владеющая правами на показ ЧМ, 12 февраля сообщила, что не намерена транслировать турнир из-за того, что он будет проходить в России. Матчи будет транслировать телеканал «Интер».