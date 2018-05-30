Украинский телеканал «Интер» будет транслировать матчи ЧМ-2018

Телеканал «Интер» объявил, что будет транслировать на Украине матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу — 2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах «Интер» и НТН. Миллионы украинских болельщиков будут смотреть матчи в прямом эфире», — говорится в сообщении пресс-службы канала.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины, владеющая правами на показ ЧМ, 12 февраля сообщила, что не намерена транслировать турнир из-за того, что он будет проходить в России.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что на Украине предлагают признать незаконной трансляцию ЧМ-2018.