На Украине предлагают признать незаконной трансляцию ЧМ-2018

Глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко и председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк, а также депутаты Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой внесли в Верховную раду законопроект, в котором предлагается признать незаконной трансляцию чемпионата мира по футболу в России.

«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора станет запрет трансляции на Украине официальных мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу — 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации, — цитирует телеканал «112 Украина» текст пояснительной записки.

Ранее директор Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что трансляция чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России, сродни смерти для общественного ТВ.