«Решения предопределены»: суд ЕС сохранил в силе санкции против российских банков и предприятий

Европейский трибунал отклонил иск российских банков и предприятий, которые требовали отменить санкции, введённые в июле 2014 года против РФ в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. Суд счёл обоснованным решение Совета ЕС, добавив, что цель ограничительных мер заключается в увеличении издержек России, связанных с её действиями якобы «по подрыву территориальной целостности Украины». В «Роснефти» назвали решение трибунала политизированным и разрушающим основы глобального бизнеса. При этом в Сбербанке и «Газпроме» отметили, что изучают постановление и готовят ответные шаги.

Европейский суд общей юрисдикции, расположенный в Люксембурге, сохранил санкции в отношении ряда российских государственных банков и нефтегазовых компаний, которые были введены в связи с присоединением Крыма и событиями на юго-востоке Украины. Об этом говорится в постановлении суда.

Речь идёт об иске Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, а также корпораций «Роснефть», «Газпромнефть» и концерна «Алмаз-Антей». Они требовали отменить секторальные экономические санкции в отношении России, которые затрагивали их деятельность.

Напомним, что 31 июля 2014 года Совет ЕС в ответ на якобы дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины ввёл ограничения против ряда российских предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Санкции, в частности, налагают ограничения при предоставлении этим предприятиям займов, запрет на финансирование, передачу европейских технологий двойного назначения, инновационных технологий в нефтедобывающей отрасли.

В постановлении Европейского трибунала говорится, что суд счёл обоснованными представленные Советом ЕС причины для введения рестрикций.

«Суд также подчёркивает, что заявленная цель оспариваемых решений Совета ЕС заключается в увеличении издержек России, связанных с её действиями по подрыву суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также в содействии мирному урегулированию конфликта. По мнению суда, данные цели согласуются с задачей поддержания мира и международной безопасности в соответствии с задачами внешней политики ЕС, изложенными в статье 21 Договора о Европейском союзе», — говорится в опубликованном заключении суда.

Заметим, что российские банки и предприятия могут обжаловать решение суда ЕС в течение 60 дней. При этом, если апелляция будет подана, то пересмотр вердикта может занять примерно год.

«Есть два месяца на то, чтобы обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но процедура будет ограничена некоторыми пунктами», — цитирует ТАСС представителя трибунала.

«Решение суда политизированное»

В «Роснефти» назвали решение Европейского суда общей юрисдикции в Люксембурге политизированным. В компании считают, что ничего принципиально нового и неожиданного не произошло.

«Мы понимаем, что в нынешней политической обстановке в Европе политизированные внеправовые решения судов предопределены. Наверное, что-то должно капитально измениться, чтобы решения были другими», — сообщил RT пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

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Он добавил, что в российской компании наблюдают неутешительные последствия политизации одного из фундаментальных принципов глобального бизнеса — контракт должен исполняться. По его словам, это приводит к краху правовых основ и разрушению «экономической ткани» современной жизни.

«Наша компания публичная и международная, у неё есть масса акционеров по всему миру, в том числе юридические лица крупнейших компаний Европы и европейские физические лица. Это тысячи человек, им нанесён прямой ущерб по совершенно произвольным, абсолютно неправовым основаниям. Компания занимается бизнесом, она не имеет отношения к принятию каких-либо политических решений — как тех, которые стали поводом для введения санкций, так и любых других», — заметил Леонтьев.

По его словам, «Роснефть» всегда выполняла свои обязательства перед партнёрами и будет продолжать практику судебной защиты интересов своих акционеров. «Считаем, что это ни на чём не основанный и ничем не мотивированный произвол», — пояснил пресс-секретарь российской компании.

Офис компании «Роснефть»

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

В Сбербанке, в свою очередь, выразили разочарование в связи с решением суда ЕС оставить секторальные санкции в силе.

«Сбербанк разочарован тем, что Суд Европейского союза не удовлетворил его иск об оспаривании включения банка в список российских организаций с государственным участием, против которых ЕС ввёл санкции в 2014 году. В настоящий момент банк внимательно изучает судебное решение и вскоре определится с ответными действиями», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в распоряжение RT.

В компании «Газпром нефть» также отметили, что считают решение суда необоснованным.

«Компания считает решение суда необоснованным и несправедливым, будет принимать решение о последующих действиях после детального анализа судебного акта», — отметили в пресс-службе.

По словам адвоката, специалиста по международному праву Марии Ярмуш, российские предприятия должны продолжать юридическое оспаривание финансовых ограничений, поскольку они были введены исключительно по политическим мотивам.

«Проигрыш даёт право этим компаниям не останавливаться, находить новые аргументы. Санкции Евросоюза против этих компаний нарушают права акционеров, которые являются в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами. Санкции носят политический характер, не обоснованный с экономической точки зрения. Это противоречит правилам ВТО и другим международным нормам и соглашениям, в которых Россия участвует. Могу прогнозировать, что российские компании смогут не в этот раз, так в другой добиться, может быть, частичной отмены», — заявила Ярмуш в беседе с RT.

По её мнению, ЕС постепенно пытается выйти из-под влияния США, и в будущем это может отразиться и на отношениях между Европой и Россией.

«Евросанкции возникли не сами по себе, а как следствие давления США на их европейских партнёров с целью ограничить конкуренцию России на мировом рынке и экономический рост, который наблюдался последние годы. Идут переговоры, они дают основания полагать, что именно через дипломатию, через соглашения РФ с отдельными странами ЕС можно изменить ситуацию в целом, и это повлияет на следующее решение Европейского суда», — пояснила адвокат.