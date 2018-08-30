«Положить конец нелепому фарсу»: в Европарламенте призвали к диалогу с Россией из-за ущерба от санкций

Депутат Европарламента от Франции Софи Монтель призвала Еврокомиссию к диалогу с Россией из-за снижения темпов экономического роста Евросоюза. Парламентарий отметила, что от контрсанкций России серьёзно страдает Франция. Монтель называет режим рестрикций в отношении Москвы «ненужным» и призывает Еврокомиссию возобновить диалог. По мнению аналитиков, за четыре года ЕС не удалось найти новые рынки сбыта, тогда как Москва смогла адаптироваться к ситуации с наименьшими потерями.

Депутат Европарламента Софи Монтель (Франция) обратилась к Еврокомиссии с предложением возобновить продуктивное сотрудничество с Россией. По её оценке, ЕС страдает из-за мер, введённых РФ в ответ на санкции Запада. Парламентарий подчёркивает, что ухудшение отношений с Москвой привело к снижению экономического роста стран Евросоюза.

«Постоянно страдают одни и те же»

Монтель подчёркивает, что санкционный режим нанёс «огромный урон французской экономике, в частности её сельскохозяйственному сектору».

«Быть может, после нескольких лет ненужного санкционного режима в отношении России Еврокомиссия наконец-то рассмотрит возможность возобновления диалога с Москвой, чтобы положить конец этому нелепому фарсу, от которого постоянно страдают одни и те же страны?» — заявила Монтель.

Депутат также приводит данные из июньского отчёта МВФ. В нём говорится о снижении уровня роста европейской экономики в текущем и будущем годах. Монтель отмечает, что Франция значительно пострадает.

«Согласно июньскому отчёту МВФ, темпы экономического роста стран еврозоны в 2018 году прогнозируются на уровне 2,2%, а в 2019 году снизятся до 1,9%. В Европе сильнее всего пострадает Франция, чьи темпы роста снизятся до 1,7%, в то время как экономика Германии явно не будет затронута благодаря бесстыдной политике сохранения профицита торгового баланса», — отметила европарламентарий.

Еврокомиссия должна рассмотреть обращение депутата Европарламента и дать свой ответ.

Монтель стала депутатом Европейского парламента в июле 2014 года. Также до 2017 года она была членом французской партии «Национальный фронт».

Евродепутат Софи Монтель

AFP

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Как отметил в разговоре с RT политолог Андреас Маурер, Евросоюзу не удалось заменить Россию в сфере торговли, и в результате возникли серьёзные трудности у европейских сельхозпроизводителей.

«Странам Европы так и не удалось найти новые рынки или же освоить их на том же уровне, на котором они присутствовали в России. Экономические санкции в первую очередь очень сильно ударили по Германии, Испании, Франции и Греции. Мы видим, что продукты сельского хозяйства, особенно из Франции — сыр и овощи, экспортировались в Россию. Из-за санкций европейский рынок не смог переработать всю эту продукцию и успешно реализовать её у себя», — полагает аналитик.

Маурер пояснил, что в Германии пострадали крупные предприятия, а во Франции удар пришёлся на малый и средний бизнес. Кроме того, он указал, что французская экономика сильно зависит от сельскохозяйственного сектора.

«Они — часть цепочки»

Летом 2017 года во французских СМИ сообщили, что потери Франции от российских контрсанкций составили более €8 млрд. Наибольшие потери понесли производители свинины, молока, фруктов и овощей.

В ЕС отмечают, что вследствие продэмбарго российское сельское хозяйство активно развивается, а потому даже при отмене ограничительных мер продукты отечественного производства сохранят львиную долю рынка.

В марте 2018 года на убытки из-за российского продэмбарго пожаловались аграрии ФРГ. Немецкий крестьянский союз выступил за постепенную отмену взаимных экономических ограничений ЕС и России. Председатель объединения Йоахим Руквид признал, что сельхозпроизводители «сильно пострадали от эмбарго».

Руквид также подчеркнул, что РФ была для аграрного сектора Германии «важным рынком с торговым оборотом в €1,6 млрд в год». По словам председателя союза, российское эмбарго привело к обвалу цен на яблоки и свинину. Он добавил, что потребуются годы, чтобы вернуть российский рынок.

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«Пройдут годы, прежде чем его удастся вернуть, может быть, даже десятилетие. Россия уже существенно увеличила собственное производство свинины и молочной продукции. Мы были одними из первых, кто потребовал вести с Россией переговоры с целью отмены взаимных санкций. И мы по-прежнему призываем к этому политиков», — заявил Руквид.

В октябре 2017 года специальный докладчик ООН Идрис Джазаири, который прорабатывает вопросы негативного воздействия односторонних принудительных мер, сообщил, что потери стран Запада из-за двусторонних санкций составили более €100 млрд, что в два раза превышает потери РФ.

Год спустя, в июле 2018-го, Джазаири рассказал в интервью РИА Новости, что для России санкции стали стимулом развивать собственное производство, тогда как ЕС понёс наибольшие потери.

«Проблемы крупных стран, вводящих санкции друг против друга, заключаются в том, что они — часть цепочки продукции, которая уже глобализирована», — подчеркнул спецдокладчик ООН.

«Шансы для Европы могут исчезнуть»

В июле комитет Европарламента по сельскому хозяйству призвал Еврокомиссию продлить меры поддержки европейских аграриев, которые пострадали от российских контрсанкций.

«Приняв к сведению трудности, которые испытывают производители в связи с поиском новых рынков, выражаем озабоченность и разочарование решением комиссии прекратить с 30 июня 2018 года оказание мер поддержки отраслям, пострадавшим в результате санкций со стороны России, что, по сути, равносильно наказанию этих отраслей за события, от них не зависящие», — говорится в отчёте.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, в Европе уже появилось понимание, что антироссийские санкции оказались неэффективными.

«Цель санкций заключалась в том, чтобы с помощью этих ограничительных и карательных мер заставить нашу страну отказаться от своих национальных интересов в пользу сохранения нормальной кооперации со странами Запада. Однако в Европе уже пришло понимание того, что санкции как минимум не эффективны. Более того, они действительно наносят большой вред европейским странам, которые очень заинтересованы в том, чтобы создавать как можно больше торгово-экономических связей с нашей страной», — заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Также Данюк пояснил, что сейчас количество «лоббистов отмены антироссийских санкций» растёт, в частности в Германии, Италии и других странах.

«Это представители разного политического спектра, как левые немцы, так и правые, например, такие как «Альтернатива для Германии». Сейчас мы видим, что в Италии сформировано коалиционное правительство силами «Лиги Севера» и «Движения пяти звёзд», премьер-министр Конте выступает за процесс, благодаря которому можно было бы добиться отмены антироссийских санкций», — подчеркнул эксперт.

По мнению Андреаса Маурера, Европа рискует окончательно потерять российский рынок в ближайшие пять лет при сохранении той же политики.

«Продолжение санкционной политики может обернуться для стран Евросоюза полной потерей рынков РФ. Европа может лишить себя возможности присутствовать в России и зарабатывать деньги. Понятно, что в России вопрос импортозамещения развивается, разрабатываются новые проекты. Сейчас пока у европейцев, особенно у немецких и французских компаний, ещё есть шанс вернуться на российский рынок. Мы знаем, что в РФ очень положительно относятся к французской, немецкой и итальянской продукции, поэтому потенциал для её реализации очень велик. Но если политика санкций будет продолжаться ещё в течение следующих пяти лет, шансы на возвращение на рынок России у многих европейских компаний могут исчезнуть», — подчеркнул немецкий аналитик.