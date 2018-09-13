В «Роснефти» прокомментировали отказ суда ЕС отменить санкции в отношении компании

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Анастасия Румянцева
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал в беседе с RT решение суда Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге, который отказал компании в удовлетворении исков к Совету ЕС с требованием об отмене введённых против них санкций.
В «Роснефти» прокомментировали отказ суда ЕС отменить санкции в отношении компании
  • РИА Новости

«Ничего принципиально нового, неожиданного не произошло. Мы со своей стороны обязаны защищать права наших акционеров, которые грубо нарушены, и будем это делать любыми доступными средствами. Мы реалисты и понимаем, что при нынешней политической обстановке в Европе политизированные внеправовые решения судов предопределены. Наверное, что-то должно капитально измениться, чтобы решения были другими», — пояснил Леонтьев.

Он отметил, что перевод политики на корпоративный уровень «разрушает фундаментальные, основные принципы глобального бизнеса, которые состоят в том, что контракт должен исполняться».

«Это разрушает вообще правовую основу, экономическую ткань современной жизни. Мы видим последствия этого. Наша компания публичная и международная, у которой есть масса акционеров по всему миру… Им нанесён прямой ущерб по совершенно произвольным неправовым основаниям», — пояснил Леонтьев.

Он отметил, что компания не имеет отношения к принятию каких-либо политических решений, как тех, которые стали поводом для введения санкций, так и любых других.

«Мы всегда выполняли наши обязательства перед партнёрами и считаем, что это ни на чём не основанный и ничем не мотивированный произвол, будем продолжать практику судебной защиты интересов наших акционеров», — заключил Леонтьев.

Ранее суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отказал ряду российских компаний в удовлетворении исков к Совету ЕС с требованием об отмене введённых против них санкций.

В отмене санкций отказано, в частности, «Роснефти», Сбербанку, ВТБ, Внешэкономбанку, «Газпромнефти» и концерну «Алмаз-Антей».

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