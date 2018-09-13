ЕС продлил индивидуальные санкции против России
- © Global Look Press
«Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2019 года», — говорится в заявлении.
Как отмечается, эти меры включают в себя замораживание активов и запрет на поездки. Они затрагивают 155 граждан и 44 компании.
Ранее в МИД России заявили, что Москва не будет обращать внимание на новое продление индивидуальных санкций ЕС.