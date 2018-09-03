В МИД заявили, что Россия не обратит внимания на продление санкций ЕС

Россия не будет обращать внимание на новое продление индивидуальных санкций ЕС в отношении российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Они же принимают их автоматически, даже не обсуждая. Об этом вчера (президент Чехии Милош. — RT) Земан говорил, что санкции принимаются просто: продлить на столько-то. Но сейчас уже масса стран, которые понесли серьёзные потери, не только имиджевые, но и материальные», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он напомнил, что во многих странах проводят дискуссии относительно необходимости отмены санкций против России.

«Будут они, не будут — в данной ситуации Россия развивается своим путём и обращать внимания на эти санкции не будет», — подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в ЕС было согласовано новое продление индивидуальных антироссийских санкций.

5 июля Совет Европейского союза продлил ограничительные меры против отдельных секторов российской экономики.

Эксперт Дмитрий Родионов прокомментировал ФАН решение ряда государств, в том числе Украины, присоединиться к санкциям ЕС в отношении России.