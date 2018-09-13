В Госдуме заявили об адаптации России к санкциям Запада

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия давно адаптировалась к санкционным решениям других стран.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия к санкционным решениям давно адаптировалась, она не чувствительна ко всем этим решениям. Более того, есть понимание, что это всё надолго и особенно надеяться на какие-то решения в обратную сторону мы не должны. Надо просто строить свою работу, исходя из этой ситуации», — сказал он.

По словам депутата, стране в настоящий момент надо сфокусироваться на развитии внутренней экономики и выстраивании сотрудничества с теми государствами, которые готовы к партнёрству. В частности, по его словам, готовность к взаимовыгодным отношениям демонстрируют Китай, Индия, КНДР, Южная Корея и Япония.

При этом Аксаков добавил, что не стоит прекращать диалог с Европой и США. Западным партнёрам надо показать, что «санкции — это глупо».

Вместе с тем он выразил мнение, что российскому бизнесу следует более активно возвращать капиталы в Россию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России.

В августе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал присоединение Украины, Албании, Норвегии и Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза.