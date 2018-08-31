Эксперт прокомментировал решение Украины присоединиться к санкциям ЕС против России

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Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал присоединение Украины, Албании, Норвегии и Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза.
Эксперт прокомментировал решение Украины присоединиться к санкциям ЕС против России
  • Reuters

«C Албанией и Черногорией всё понятно — это страны, которые являются кандидатами в ЕС, так что проявлять корпоративную солидарность им придётся вне зависимости от того, хотят ли они этого и считают ли нужным для себя», — сказал он.

Что касается Норвегии, то, по словам Родионова, эта страна по факту входит в единую европейскую экономическую зону и должна подстраиваться под неё.

Она также является одним из старейших членов НАТО. Таким образом, её участие в экономическом давлении на Москву носит закономерный характер, считает эксперт. 

«На этом фоне участие в кампании Украины смотрится комично», — полагает Родионов.

Ранее президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможные санкции США против других стран за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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