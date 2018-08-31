Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста
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Как отмечается, 30 июля Совет решил расширить список «юридических лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры».
«Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, член Европейской экономической зоны, и Украина присоединяются к этой декларации», — говорится в сообщении.
Также подчёркивается, что четыре страны присоединяются к решению Европейского союза от 5 июля о продлении экономических санкций против России до 31 января 2019 года.
Ранее стало известно, что Киев подготовил новые санкции против России из-за строительства Крымского моста.
30 июля ЕС ввёл в отношении российских компаний санкции, связанные со строительством Крымского моста.
5 июля Совет Евросоюза продлил санкции против отдельных секторов российской экономики.