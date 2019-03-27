«Борьба с конкурентами»: на Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука

Против кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука готовятся возбудить уголовное дело по факту пересечения границы с Россией для переговоров с Дмитрием Медведевым и Алексеем Миллером. Отмечается, что они летели на самолёте госавиаслужбы из Киева в Москву, тогда как между странами действует режим прекращения полётов. Источники RT в украинских партиях считают преследование политически мотивированным — руководство государства не хочет показывать, что с российскими властями вполне реален конструктивный диалог. При этом само дело может развалиться, так как юридических запретов на посещение России нет.

На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Сегодня будет зарегистрировано уголовное дело в отношении (Бойко и Медведчука. — RT) за незаконное пересечение границы. Но вопрос не только к авиаслужбе, но и погранслужбе, которая выпустила этих лиц», — сказал он в ходе заседания правительства.

Как отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, нарушение закона относится также к запрету на авиаперелёты между двумя государствами, действующему с 25 октября 2015 года. При этом сам перелёт был осуществлён государственной авиаслужбой «Укравиарух».

«Почему так произошло, что был нарушен запрет об авиационном сообщении с Российской Федерацией? 22 марта с аэропорта «Жуляны» (Киев. — RT) был осуществлён перелёт в Москву в 12:50 и обратно в 23:18. Мы все знаем, какие переговоры вёл Бойко в Москве — антиукраинские. Кто из государственных чиновников принимал решение нарушить запрет и создать такой комфорт для людей, которые обсуждали антиукраинские вопросы?» — заявил Аваков.

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Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Основной темой беседы было экономическое сотрудничество, в первую очередь касающееся взаимодействия в области газа — как его транзита через Украину, так и поставок непосредственно потребителям.

«Совершенно очевидно, что сотрудничество в этой сфере с Российской Федерацией, сотрудничество между украинскими и российскими компаниями всё равно имеет очень большое значение для развития экономики, да и для жизни людей», — сказал Медведев.

Миллер же подчеркнул, что поставки энергоресурса из России позволят на четверть снизить цену для потребителей.

«Зная запредельный, заоблачный уровень цен для конечных потребителей, который действует сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня», — отметил глава «Газпрома».

В то же время Бойко выразил готовность заключить как договор о транзите, который истекает 1 января 2020 года, так и контракт о поставках газа.

«Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты взаимовыгодного возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года, — сказал кандидат в президенты Украины. — Мы считаем, что прямые контракты с «Газпромом» по покупке газа на восточной границе, а не из Европы, приведут к значительному уменьшению цены на коммунальные тарифы в нашей стране и цен на продукцию».

Переговоры в Москве с участием Миллера, Медведева, Бойко и Медведчука

© Пресс-служба правительства РФ

«Пиар перед выборами»

Президент страны Пётр Порошенко заявил, что Бойко и Медведчук намерены обсуждать союз «против Украины».

«Экономику они обсуждают… Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Однако против Бойко и Медведчука не получится возбудить уголовное дело, так как Россия не воюет с Украиной и запрета на посещение соседней страны нет, сказал источник RT в партии «Батькивщина»

«Это пиар перед выборами. Никакого уголовного дела не будет. Украина официально не воюет с Россией, и никакого официального запрета посещать Россию на Украине нет. Произошедшее невыгодно руководству страны. Ведь, как оказалось, с Россией можно договариваться и на вполне выгодных условиях», — отметил собеседник.

Последние пять лет Киев формирует образ России как врага, указал в беседе с RT представитель партии «Народный фронт».

«А тут оказалось, что рейтинговый кандидат в президенты Юрий Бойко спокойно летит в Москву и встречается с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Это говорит о том, что Россия готова к переговорам. Администрация президента, судя по всему, растеряна. Поэтому и появляются подобные инициативы и истерия в социальных сетях. Это всё, на что они способны», — подчеркнул собеседник RT.

Отношение к России пересматривается последние полгода, отмечает источник RT в партии «Самопомощь».

«Руководству станы стали задавать неудобные вопросы, особенно после расследования журналистов о коррупции в окружении Петра Порошенко при закупке военных запчастей. Люди всё чаще задают вопросы: а действительно ли только Россия виновата в войне на востоке и бедственном положении населения? Поэтому на Украине и началось преследование несогласных, особенно перед выборами», — заявил депутат.

«В контексте избирательной кампании»

Именно со стремлением Бойко и Медведчука создать основу для конструктивного диалога между Москвой и Киевом связано возбуждённое уголовное дело — руководство Украины выступает против этого, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Конечно, всё это в контексте избирательной кампании, когда надо обвинить всех других, что они не достойные, — сказал он RT. — Это очень трезвый шаг (поездка Бойко и Медведчука в Россию. — RT), очень разумный, в конечном счёте придётся нашим двум странам находить общий язык. Нынешняя идеология построена на антироссийской основе».

Стоит отметить, что в президентской гонке Бойко находится на пятом месте: за него, по данным Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и социологической группы «Рейтинг», готовы отдать голоса 8,4% украинцев. На первом месте остаётся шоумен Владимир Зеленский с 27,7% голосов, следом идёт глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 16,6%. Замыкает тройку действующий президент Пётр Порошенко, у него 16,4%.

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Это уголовное дело не повлияет на участие Бойко в выборах и, скорее всего, закончится после их завершения, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Это никак не повлияет на участие Бойко в выборах. Я думаю, как и до этого, дела, которые громко озвучивались в украинских СМИ, по сути ничем реально не закончатся… Странно было сейчас ожидать сверхроста рейтинга Бойко или вообще возможности попадания во второй тур. Кандидаты на самом деле уже определились — это три кандидата, которые претендуют на прохождение во второй тур», — отметил он в беседе с RT.

При этом, заводя подобные уголовные дела, действующее руководство страны стремится повысить собственные рейтинги, убеждён член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Те, кто возбуждает дело, и те, кто его инспирируют, не столько хотят исключить Бойко из предвыборного процесса, сколько хотят сделать на этом мощную информационную кампанию. Они хотят показать: «Вот агенты Москвы. Они побывали в Москве и провели переговоры с Медведевым. А мы их, как изменников, сейчас накажем», — сказал он RT.

Почти 200 уголовных дел по выборам

Безпалько считает, что возбуждение уголовных дел против кандидатов в президенты — один из методов политической борьбы, которая сложилась на Украине в ходе избирательной кампании.

«Я думаю, что это один из безусловных инструментов борьбы с политическими конкурентами. Но, помимо подобного, власти используют и множество других методов и инструментов», — указал эксперт.

Так, 11 марта кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец обратилась к Национальному антитеррористическому бюро Украины (НАБУ) для подтверждения или опровержения информации о возбуждённом в отношении неё уголовном деле из-за налоговой декларации. О том, что производство началось, сообщало издание «Украинские новости».

«Обращаюсь к НАБУ с официальным обращением и прошу подтвердить или опровергнуть данную информацию… Мои декларации проверялись всеми органами ежегодно и регулярно, и в течение всех лет работы в парламенте особых изменений в моём имущественном статусе не происходило, а те, что происходили, декларировались вовремя», — написала она в Facebook.

А 7 марта лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что против него возбуждается уголовное дело о якобы отмывании денег.

«Регистрируют уголовное дело против меня, против «Квартала», отмывание каких-то там денег, — сказал он в ролике, опубликованном в Facebook. — Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. Это уже предел».

Всего на Украине ведётся почти 200 уголовных дел, которые связаны с выборами. Об этом сообщил замначальника Главного следственного управления нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.

«Первая схема — сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования. Параллельно ставятся вопросы о приоритетности какого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти «анкетологи» пытаются убедить человека в пользу своего кандидата», — сказал он.