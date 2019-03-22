Премьер России встретился с Медведчуком и Бойко

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу в Москве с лидерами украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».
Премьер России встретился с Медведчуком и Бойко
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

В ходе встречи Бойко, являющийся кандидатом на пост президента Украины, заявил, что считает необходимым заключение контракта между Киевом и Москвой на прямые поставки российского газа.

Также он сообщил о готовности предложить варианты продления контракта по транзиту российского газа по украинской территории.

«Самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», — заявил он.

В свою очередь Медведев отметил, что российская сторона не видит сигналов от Киева по поводу ситуации в газовой сфере.

«Пока мы каких-то серьёзных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», — сказал он.

Ранее Бойко допустил возможность создания коалиции с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко в Верховной раде.

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