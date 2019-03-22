Бойко не исключил коалиции с Тимошенко в Раде

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Кандидат в президенты Украины, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко допустил возможность создания коалиции с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко в Верховной раде.
Бойко не исключил коалиции с Тимошенко в Раде
  • РИА Новости

При этом политик пояснил, что готов на политическое объединение в парламенте в случае, если у них совпадут взгляды по установлению мира в стране.

«Если будет посыл к миру, то да», — сказал он в эфире NewsOne.

Бойко также заявил о готовности сформировать коалицию, в частности, с тем, «кто будет делать шаги для мира в стране».

«Я считаю, наш избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт... Мы готовы к объединению в будущем, чтобы отстоять интересы избирателей», — добавил он. 

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины зарегистрировала почти 1,9 тыс. наблюдателей на выборах.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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