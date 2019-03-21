ЦИК Украины зарегистрировала почти 1,9 тысячи наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 1890 официальных наблюдателей на президентских выборах, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Всего зарегистрировано 1890 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении в Facebook.

В частности, в четверг зарегистрированы 63 наблюдателя от США, три от Турции и один от Азербайджана.

Регистрация наблюдателей продлится до 25 марта.

Ранее ЦИК Украины отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это решение нелегитимным.