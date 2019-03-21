ЦИК Украины зарегистрировала почти 1,9 тысячи наблюдателей на выборах
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- РИА Новости
«Всего зарегистрировано 1890 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении в Facebook.
В частности, в четверг зарегистрированы 63 наблюдателя от США, три от Турции и один от Азербайджана.
Регистрация наблюдателей продлится до 25 марта.
Ранее ЦИК Украины отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это решение нелегитимным.