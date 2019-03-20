ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями
- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на голосование членов комиссии.
Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что «международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта».
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложенные Россией кандидаты в наблюдатели на президентские выборы в составе миссии ОБСЕ не будут зарегистрированы.