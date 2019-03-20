ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями

Короткая ссылка
Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан России международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на голосование членов комиссии.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что «международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложенные Россией кандидаты в наблюдатели на президентские выборы в составе миссии ОБСЕ не будут зарегистрированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить