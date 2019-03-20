ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями

Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан России международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на голосование членов комиссии.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что «международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта».



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложенные Россией кандидаты в наблюдатели на президентские выборы в составе миссии ОБСЕ не будут зарегистрированы.