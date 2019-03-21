Лавров назвал нелегитимным отказ Киева в допуске наблюдателей из России
- РИА Новости
«Отказ украинских властей в допуске российских наблюдателей, которые были одобрены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, является нелегитимным», — сказал Лавров по итогам переговоров в Сан-Марино.
Говоря об оценках итогов избирательного процесса, он отметил, что Москва будет «смотреть на конкретные результаты и оценивать их по достоинству».
Ранее ЦИК Украины отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями на предстоящих выборах.
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала данное решение.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.