Лавров назвал нелегитимным отказ Киева в допуске наблюдателей из России

Отказ Киева допустить наблюдателей от России, которые были аккредитованы Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, на президентские выборы на Украине нелегитимен, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Отказ украинских властей в допуске российских наблюдателей, которые были одобрены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, является нелегитимным», — сказал Лавров по итогам переговоров в Сан-Марино.

Говоря об оценках итогов избирательного процесса, он отметил, что Москва будет «смотреть на конкретные результаты и оценивать их по достоинству».

Ранее ЦИК Украины отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями на предстоящих выборах.

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала данное решение.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.