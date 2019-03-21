Лавров назвал нелегитимным отказ Киева в допуске наблюдателей из России

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Отказ Киева допустить наблюдателей от России, которые были аккредитованы Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, на президентские выборы на Украине нелегитимен, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров назвал нелегитимным отказ Киева в допуске наблюдателей из России
  • РИА Новости

«Отказ украинских властей в допуске российских наблюдателей, которые были одобрены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, является нелегитимным», — сказал Лавров по итогам переговоров в Сан-Марино.

Говоря об оценках итогов избирательного процесса, он отметил, что Москва будет «смотреть на конкретные результаты и оценивать их по достоинству».

Ранее ЦИК Украины отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями на предстоящих выборах.

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала данное решение.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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