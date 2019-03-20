В Совфеде оценили отказ ЦИК Украины в регистрации россиян наблюдателями

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала отказ ЦИК Украины ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что «международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта».

«Власть Украины ощущает слабость своей позиции. Для Порошенко существует большая вероятность утраты власти, он будет цепляться за неё любыми способами. Следовательно, он сделает всё для того, чтобы её сохранить: готовятся массовые фальсификации, отсекаются наблюдатели из России», — пояснила Тимофеева.

По словам сенатора, следующим шагом будет подавление инакомыслия, то есть, по её мнению, оппонентов.

«Соответственно, в любом подобном негативном сценарии нужны минимальная огласка и меньше свидетелей. Россия была бы самым беспристрастным свидетелем и наблюдателем. Нам нужны объективность, понимание и законность», — отметила она.

Тимофеева добавила, что заявления Украины по поводу страны-агрессора не имеют под собой никакой правовой основы.

«Это некая риторика, информационный шум, который Украина позволяет допускать в отношении страны-соседа. Вся эта украинская риторика разбивается об одно — первопричиной всех процессов был государственный переворот на Украине», — заключила она.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан России международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.