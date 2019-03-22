«Власть активности не проявляет»: кандидат в президенты Украины предложил заключить с Россией соглашение по газу

Москва готова вести переговоры как о поставках газа Киеву, так и о продолжении транзита. Об этом заявили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и представителем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В свою очередь, украинские политики также выразили готовность к достижению компромисса с Москвой по топливному вопросу. Эксперты отмечают, что у украинцев есть потребность в энергетическом сотрудничестве с Россией, однако действующие власти не позволяют развивать это направление. К самим политикам, приехавшим на встречу с Медведевым и Миллером, в Киеве отнесутся негативно, считают специалисты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Их разговор был посвящён вопросу транзита российского газа через Украину.

«Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше», — сказал Медведев.

Глава российского правительства отметил, что на данный момент от Киева нет «каких-то серьёзных сигналов» по вопросу транзита. По его словам, в торговых отношениях двух стран наблюдалась серьёзная деградация.

«Совершенно очевидно, что сотрудничество в этой сфере с Российской Федерацией, сотрудничество между украинскими и российскими компаниями всё равно имеет очень большое значение для развития экономики, да и для жизни людей», — сказал премьер-министр.

В свою очередь, Бойко заявил, что готов предложить вариант продления существующего контракта о транзите российского газа в Европу.

«Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты взаимовыгодного возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года, — сказал политик. — У нас заканчивается большой транзитный контракт, действительно мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более 3 млрд доходов в бюджет».

«Те параметры, которые озвучил председатель «Газпрома», получили дополнительные обсуждения. Мы считаем, что прямые контракты с «Газпромом» по покупке газа на восточной границе, а не из Европы, приведут к значительному уменьшению цены на коммунальные тарифы в нашей стране и цен на продукцию», — сказал Бойко.

Так, Миллер сообщил, что «Газпром» готов вести переговоры о поставках газа на Украину не только для транзита, но и для конечного потребителя. В таком случае, отметил глава компании, цена на энергоноситель для населения упадёт на четверть от текущей.

«Конечно же, сегодня рано говорить о предельной цене по такому контракту, но, зная запредельный уровень, заоблачный уровень цен для конечных потребителей, который действует сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен», — подчеркнул Миллер.

Договор по транзиту российского газа в Европу может быть заключён на основе действующего соглашения, добавил глава «Газпрома».

«Что касается транзитного договора, он заканчивается 31 декабря 2019 года, и «Газпром» готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта», — добавил Миллер.

«Запрос присутствует»

Один из способов заинтересовать Россию в продолжении транзита газа через Украину — создать более выгодные условия, подчеркнул Медведчук. Киеву следует организовать газотранспортный консорциум и позволить проводить больше голубого топлива через ГТС Украины, чем способны принять газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Отметим, что вопрос тарифов на газ для населения остаётся одним из наиболее острых в украинском обществе. Так, согласно результатам январского социологического исследования центра SOCIS, Киевского международного института социологии и Центра Разумкова, вопрос повышения тарифов — одна из важнейших проблем. Так считают 52,7% населения страны.

Приезд украинских политиков для переговоров по вопросу поставок газа из России можно расценивать как результат запроса общества, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Запрос присутствует. И запрос не гипотетический, а практический. Отрадно, что ряд политических деятелей решились, несмотря на ту антироссийскую атмосферу, которую создают нынешние киевские власти, приехать в Россию, встретиться с руководством «Газпрома», провести переговоры. Теперь у них появляются веские основания обращаться к своему электорату, их обращения теперь вполне обоснованны», — сказал он RT.

Эксперт допустил, что на Украине власти и СМИ выставят Бойко и Медведчука в негативном свете. Напомним, что Бойко — один из кандидатов в президенты. По данным последнего опроса социологической группы «Рейтинг», за него готовы проголосовать около 10% избирателей.

«Реакция властей будет негативная, и, с учётом их широкого представительства в средствах массовой информации, они выльют это всё в негативе на Бойко. Но, что касается электората, он должен это оценить. Необходимо было иметь волю и мужество, чтобы приехать и провести диалог открыто», — добавил Оленченко.

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Напомним, что с ноября 2018 года тарифы на газ для населения увеличились с 6,96 гривен до 8,55 гривен за кубометр, хотя ещё пять лет назад он был в десять раз меньше — 0,72 гривен. При текущих тарифах, расходуя около 500 куб. м газа на жильё площадью 150 кв. м, жители платят около 4275 гривен, или 10 650 рублей.

Бойко выступает против таких высоких тарифов на газ. Он отметил, что из-за столь высоких цен население вынуждено переходить на дровяное отопление.

«Как можно платить только за газ 4000 гривен? Соответственно, они переходят на дрова. Это значит, что людей возвращают в позапрошлый век», — выразил он возмущение.

Стоит учитывать, что заявления Бойко и его визит вместе с Медведчуком в Россию на эти переговоры проходят в преддверии выборов президента, которые состоятся уже 31 марта, подчеркнул генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он допустил, что всем подобным инициативам будет сопротивляться действующий президент Пётр Порошенко, который делает акцент на противостоянии с Россией.

«Тут дело в деталях. Эти переговоры, к сожалению, проходят на фоне президентских выборов на Украине. И неуступчивость украинских коллег связана именно с этим. Может, они и рады были бы заключить и подписать взаимовыгодный новый договор, но, что называется, Порошенко не велит. Порошенко необходим конфликт с Россией и максимальное обострение для того, чтобы набрать побольше голосов», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Погрузка труб для транспортировки в порту Котка

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«Мы готовы продолжать транзит»

Газовые контракты являются одним из наиболее острых вопросов российско-украинских отношений. Разногласия после госпереворота в Киеве в 2014 году привели к тому, что в апреле того же года «Газпром» отменил все действовавшие скидки на газ для Украины. Цена топлива для Киева сравнялась с европейской.

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Позднее Россия перешла на режим отправки газа по предоплате, что фактически привело к прекращению поставок. В конце 2014 года по результатам переговоров поставки российского газа возобновились, однако к концу 2015 года Украина перестала покупать газ у России напрямую и перешла на реверсные поставки голубого топлива, отправленного из России в Европу.

Соглашения по транзиту российского газа европейским покупателям по ГТС Украины, заключённые в 2009 году на десять лет, продолжили действовать.

В начале января 2019 года в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Во встрече приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак и председатель «Газпрома», главы МИД Украины и «Нафтогаза» Павел Климкин и Андрей Коболев, а также вице-президент ЕК Марош Шефчович.

По итогам встречи Новак заявил, что Россия и Украина подтвердили заинтересованность в обеспечении транзита газа в Европу. По его словам, сохраняются основания для продления действующего контракта, однако для этого требуется урегулировать судебные споры между Москвой и Киевом.

В свою очередь, глава МИД Украины Климкин ответил, что продление существующих договоров не устроит украинскую сторону, и призвал заключить новое соглашение. По его словам, украинское законодательство изменилось и «теперь соответствует европейским стандартам».

Представители Евросоюза заявили, что новая договорённость должна быть долгосрочной и действовать не менее десяти лет, а также соответствовать нормам ЕС и обеспечивать коммерчески состоятельные объёмы поставок.

В феврале российская сторона вновь заявила о готовности обеспечить транзит газа через Украину при соблюдении определённых условий. Речь идёт о более экономически выгодных условиях и разрешении судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».